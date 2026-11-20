EN VIVO: la sentencia a Pity Álvarez
Conectado por Zoom desde la clínica de Castelar, el cantante recibió la sentencia por el homicidio de Cristian Díaz.
La Justicia dio a conocer la sentencia contra Pity Álvarez, quien llegaba a esta instancia acusado por el delito de homicidio de Cristian Díaz.Tras el desarrollo del proceso judicial y la etapa de alegatos, el tribunal definió la situación procesal y la pena que deberá afrontar el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados en una audiencia que generaba fuerte expectativa.
En el tramo final del debate se conoció la palabra de los magistrados para conocer el alcance de la resolución en la causa que lo tiene en el banquillo de los acusados, luego de las presentaciones realizadas tanto por la fiscalía como por la defensa del músico.
El exlíder de Viejas Locas hizo uso de sus últimas palabras antes de que se conozca la decisión del tribunal, pero luego se negó a escuchar el fallo.
Finalmente, Cristian Álvarez recibió 12 años de prisión domiciliaria, fallo que fue parcialmente celebrado por la familia del cantante.
EN VIVO: El veredicto del juicio contra Pity Álvarez
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