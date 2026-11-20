Por su parte, la querella, representada por Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando, pidió 11 años y 2 meses de prisión. También solicitó que -en caso de ser condenado- Álvarez cumpla la pena bajo arresto domiciliario y tenga autorización para realizar salidas laborales con el objetivo de reparar el daño.

¿Qué pasará si Pity Álvarez es condenado?

En caso de recibir una condena, el músico no quedaría detenido de manera inmediata, ya que actualmente permanece internado de forma involuntaria en la clínica Solar Colonial. Según el plazo previsto para esa medida, la internación se extendería hasta febrero de 2027.

Una vez cumplido ese período, y si se mantiene el criterio planteado por el fiscal Abraldes, Álvarez podría quedar detenido para comenzar a cumplir la pena que le imponga el tribunal.