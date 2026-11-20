Las últimas palabras de Pity Álvarez antes del veredicto por el crimen en Villa Lugano: "Alegatos excesivos"
El exlíder de Viejas Locas hizo uso de sus últimas palabras antes de que se conozca la decisión del tribunal. La Fiscalía pidió una condena de 18 años y seis meses de prisión.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 dará a conocer este viernes el veredicto contra “Pity” Álvarez por el asesinato de Cristian “El Gringo” Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en Villa Lugano. Las partes fueron citadas para las 10.30, pero la audiencia comenzó una hora más tarde con las réplicas. El veredicto podría concerse pasadas las 13.
El músico se conectó por zoom a la audiencia y, antes de que el tribunal pasara a deliberar, decidió hablar brevemente. “Quiero decir que me pareció un poco excesivo el alegato que presentó el fiscal. Yo me senté ahí, di una declaración amplia de lo que pasó. No empecé por el hecho, sino un poco antes, para que ustedes entiendan lo que se siente estar acorralado y tener una vida marginal”, expresó el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.
Luego reiteró: “Me pareció excesivo. Dejo en manos de la Justicia los alegatos del excelentísimo tribunal. No tengo nada más para decir”.
El tribunal, integrado por los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro, deberá resolver si condena o absuelve al músico, acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil.
En los alegatos finales, el fiscal Sandro Abraldes solicitó una pena de 18 años y 6 meses de prisión. Para sostener su acusación, aseguró que el músico comprendía la criminalidad de sus actos y descartó que hubiera actuado en legítima defensa. Además, pidió que sea detenido de manera inmediata una vez que finalice su internación involuntaria.
Por su parte, la querella, representada por Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando, pidió 11 años y 2 meses de prisión. También solicitó que -en caso de ser condenado- Álvarez cumpla la pena bajo arresto domiciliario y tenga autorización para realizar salidas laborales con el objetivo de reparar el daño.
¿Qué pasará si Pity Álvarez es condenado?
En caso de recibir una condena, el músico no quedaría detenido de manera inmediata, ya que actualmente permanece internado de forma involuntaria en la clínica Solar Colonial. Según el plazo previsto para esa medida, la internación se extendería hasta febrero de 2027.
Una vez cumplido ese período, y si se mantiene el criterio planteado por el fiscal Abraldes, Álvarez podría quedar detenido para comenzar a cumplir la pena que le imponga el tribunal.
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