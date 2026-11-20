El tema que lanzó Pity Álvarez en la previa al veredicto por matar a un vecino en Villa Lugano
El músico estrenó "Te entiendo", una canción que grabó junto al español Leiva y que tenía guardada desde hace varios años.
Cristian "Pity" Álvarez volvió a la escena musical con el lanzamiento de "Te entiendo", una canción que tenía guardada desde hacía varios años y que finalmente presentó junto a Leiva, el reconocido músico español. El estreno se produjo en un momento particular para el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, ya que llegó en la antesala del veredicto por el crimen de su vecino en Villa Lugano.
"Esta canción la hice antes de caer en cana", se escucha decir al cantante en la introducción del tema, antes de que comiencen a sonar las guitarras. La composición tiene una impronta melancólica y recupera algunos de los rasgos más característicos de su repertorio. Leiva participó con guitarras y voces, además de involucrarse en la producción.
La letra aborda la soledad, las relaciones sentimentales y los momentos difíciles. "Cuando sientas que este mundo para vos terminó. Cuando creas que tu compañera te abandonó. No querés estar aquí ni tampoco allá. Tus amigos se asombran de vos", canta Pity en uno de los fragmentos de la canción.
El lanzamiento también llegó acompañado de un videoclip dirigido por Milton Kremer, que combina imágenes de ambos músicos interpretando el tema con registros de archivo de distintas etapas de la carrera de Álvarez. El material incluye, además, una referencia a "Señor Kioskero", uno de los clásicos de Intoxicados.
El veredicto por el crimen de Villa Lugano
El estreno de "Te entiendo" coincidió con una jornada clave en la situación judicial del músico. Este viernes 20 de noviembre, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 dará a conocer el veredicto en el juicio por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.
Durante los alegatos, el fiscal Sandro Abraldes solicitó una pena de 18 años y seis meses de prisión al considerar a Álvarez responsable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La querella pidió 11 años y dos meses de cárcel, mientras que la defensa reclamó la absolución al sostener que el cantante actuó en legítima defensa. Como alternativa, sus abogados solicitaron que se contemple la figura de exceso en la legítima defensa.
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