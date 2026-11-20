Cristian "Pity" Álvarez volvió a la escena musical con el lanzamiento de "Te entiendo", una canción que tenía guardada desde hacía varios años y que finalmente presentó junto a Leiva, el reconocido músico español. El estreno se produjo en un momento particular para el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, ya que llegó en la antesala del veredicto por el crimen de su vecino en Villa Lugano.