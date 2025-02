La palabra del fiscal de Campana tras la tragedia donde murieron 4 menores: "Catastrófico"

De acuerdo a los detalles revelados en las últimas horas, la madre de los niños estaba, aparentemente, cocinando, cuando una garrafa ubicada cerca de ella explotó y dio inicio a las llamas. Desesperada, la mujer salió a pedir ayuda y los nios quedaron dentro del lugar, que fue alcanzado por el fuego en su totalidad.

Respecto de si los niños dormían al momento de la explosión, el fiscal sostuvo que "no se puede determinar" y que fueron "encontrados en el modo que estaban, los cuatro en una cama". En este sentido, indicó: "Hasta que no tengamos resultados policiales, mucho más no les puedo decir al respecto de las criaturas".

En relación a la causa de la muerte de los menores, Ferreiros remarcó que no pueden indicar nada "hasta que no estén los resultados de las autopsias".

Seguidamente, el fiscal reveló que "el padre se hizo presente cuando ya estaba trabajando el personal de Bomberos, quiso ingresar a la casa y, obviamente, los Bomberos se lo impidieron".

"Realmente fue una situación muy catastrófica. Era imposible el ingreso, los Bomberos tuvieron que salir varias veces porque el fuego copó absolutamente toda la vivienda. Era un monoambiente, con separaciones con mobiliario", detalló.

Finalmente, manifestó: "El papá y la mamá están siendo asistidos por el Hospital local, están siendo contenidos, están estables, hasta lo que me han informado recién".