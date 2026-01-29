Vacaciones trágicas en Córdoba: investigan la muerte de un turista hallado en un kayak
El cuerpo de un hombre de 64 años fue encontrado en el embalse Los Molinos, cerca de Potrero de Garay. Las autoridades aguardan los resultados de la autopsia.
Un episodio cargado de misterio y conmoción sacudió a la provincia de Córdoba tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un turista que se encontraba de vacaciones y fue encontrado sobre un kayak en las orillas del embalse Los Molinos. La víctima fue identificada como Gustavo Daniel Argarañaz, de 64 años, oriundo de Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, quien había llegado a la zona para pasar unos días de descanso en soledad.
El hecho se conoció el miércoles alrededor de las 19, cuando un vecino que caminaba por la costa del lago advirtió la presencia de una persona inmóvil sobre una embarcación. En un primer momento, creyó que se trataba de alguien durmiendo, pero al regresar minutos después y encontrarlo en la misma posición, decidió dar aviso a las autoridades.
“El hombre creía que esta persona estaba durmiendo, volvió al rato y la encontró en la misma posición, al constatar que no se movía alertó a las autoridades de la zona”, indicaron desde la Departamental de Santa María.
Tras la alerta, se desplegó un amplio operativo en el lugar que incluyó efectivos de la comisaría local, personal de Seguridad Náutica, integrantes del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR), la Guardia Local y el servicio de emergencias médicas. La zona costera fue rápidamente resguardada para facilitar las tareas de asistencia y las pericias correspondientes.
De acuerdo con el reporte oficial, los profesionales intentaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque sin éxito. “Los especialistas le hicieron RCP, sin resultados, mientras que Policía Judicial recuperó el cuerpo en el lugar”, señalaron fuentes policiales. No se detectaron signos visibles de violencia ni indicios que sugirieran la intervención de terceros en el fallecimiento.
Argarañaz se encontraba alojado en un complejo de cabañas cercano al lago y, según trascendió, había salido a navegar solo. La Fiscalía de Instrucción del Primer Turno de Alta Gracia, a cargo del fiscal Diego Fernández, tomó intervención en el caso y dispuso que la causa fuera caratulada inicialmente como muerte de etiología dudosa, a la espera de los estudios forenses.
Desde la Fiscalía de Feria de Alta Gracia informaron que se ordenaron todas las medidas necesarias para determinar la causa fehaciente del deceso, entre ellas la realización de la autopsia y diversos informes técnicos. “Se presume que el deceso se habria originado por causas naturales, no obstante ello, aguardamos los resultados de la autopsia ordenada”, indicaron fuentes del caso.
Mientras avanza la investigación, el episodio generó preocupación entre turistas y residentes de la zona, uno de los principales destinos de descanso de la provincia durante la temporada de verano. Las autoridades insistieron en que, hasta el momento, no existen elementos que indiquen un hecho violento, aunque subrayaron que será el informe forense el que permita esclarecer definitivamente qué ocurrió con el turista bonaerense mientras navegaba en el embalse.
