Vacaciones trágicas en Córdoba: investigan la muerte de un turista hallado en un kayak

Argarañaz se encontraba alojado en un complejo de cabañas cercano al lago y, según trascendió, había salido a navegar solo. La Fiscalía de Instrucción del Primer Turno de Alta Gracia, a cargo del fiscal Diego Fernández, tomó intervención en el caso y dispuso que la causa fuera caratulada inicialmente como muerte de etiología dudosa, a la espera de los estudios forenses.

embalse los molinos

Desde la Fiscalía de Feria de Alta Gracia informaron que se ordenaron todas las medidas necesarias para determinar la causa fehaciente del deceso, entre ellas la realización de la autopsia y diversos informes técnicos. “Se presume que el deceso se habria originado por causas naturales, no obstante ello, aguardamos los resultados de la autopsia ordenada”, indicaron fuentes del caso.

Mientras avanza la investigación, el episodio generó preocupación entre turistas y residentes de la zona, uno de los principales destinos de descanso de la provincia durante la temporada de verano. Las autoridades insistieron en que, hasta el momento, no existen elementos que indiquen un hecho violento, aunque subrayaron que será el informe forense el que permita esclarecer definitivamente qué ocurrió con el turista bonaerense mientras navegaba en el embalse.