OpenAI lanzará su propia red social: incluiría un sistema de reconocimiento facial
El proyecto se encuentra en plena etapa de desarrollo. El objetivo es ponerle fin a los bots que invadieron a plataformas como X, Meta y TikTok.
OpenAI, la empresa líder en inteligencia artificial, planea lanzar su propia red social para competir con X, Meta y TikTok y ponerle fin a los bots que invadieron esas plataformas durante el último tiempo. Incluiría un componente de reconocimiento biométrico de identidad.
El proyecto de la red social de Open IA se encuentra en una fase muy inicial de desarrollo, pero planea convertirse en una plataforma exclusiva para seres humanos. Para este fin, podría incluir un sistema de reconocimiento facial mediante un componente biométrico de identidad.
Según indicaron fuentes familiarizadas con el proyecto a Forbes, el equipo está considerando exigirles a los usuarios una “prueba de humanidad” mediante Face ID de Apple o el Orb de World, un escáner ocular del tamaño que utiliza el iris para generar una identificación única y verificable. World es una empresa operada por Tools for Humanity, fundada por el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman.
La verificación biométrica garantizaría que todas las cuentas de la red social de OpenAI tuvieran detrás a una persona real. Sin bien otras como Facebook o LinkedIn tienen cierta verificación de identidad, lo suelen hacer mediante un mensaje al celular, un correo electrónico y/o señales de comportamiento o de red.
Hasta el momento, ninguna red social aplicó una verificación biométrica que realmente demuestre que el usuario que escribe, publica o postea es un humano y no un bot. Esta problemática llevó a que plataformas como X (ex Twitter) se viera plagada en el último tiempo de cuentas automatizadas que imitan la interacción humana. La situación se agravó aún más cuando Elon Musk adquirió la empresa y desmanteló el equipo encargado de moderar los contenidos y eliminar a los bots.
Ante esta novedad de Open IA, defensores de la privacidad ya salieron a advertir sobre los posibles riesgos de sistemas de verificación biométrica de identidad, como los que utiliza el Orb de World.
Por el momento no existe una fecha oficial de lanzamiento e incluso las fuentes advirtieron que, al tratarse de una etapa inicial, el proyecto podría tener un sinfín de modificaciones antes de darse a conocer. Al no haber un calendario definido para el diseño de la red social, tampoco se dio a conocer si la misma permitirá la creación de imágenes o videos mediante el uso de la inteligencia artificial, tal como sucede en otras plataformas como Instagram.
