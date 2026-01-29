OpenAI lanzará su propia red social: incluiría un sistema de reconocimiento facial

Redes algoritmo (1)

Ante esta novedad de Open IA, defensores de la privacidad ya salieron a advertir sobre los posibles riesgos de sistemas de verificación biométrica de identidad, como los que utiliza el Orb de World.

Por el momento no existe una fecha oficial de lanzamiento e incluso las fuentes advirtieron que, al tratarse de una etapa inicial, el proyecto podría tener un sinfín de modificaciones antes de darse a conocer. Al no haber un calendario definido para el diseño de la red social, tampoco se dio a conocer si la misma permitirá la creación de imágenes o videos mediante el uso de la inteligencia artificial, tal como sucede en otras plataformas como Instagram.