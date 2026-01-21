La peor noticia: por la ola de calor hay temor de colapso del sistema eléctrico y se esperan cortes de luz
La zona del AMBA entra hoy en la recta de la ola de calor más fuerte de lo que va del verano, según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional: se esperan cortes masivos de luz.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia altas temperaturas para los próximos días, con máximas que se acercarán a los 40 grados en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense y aparece el fantasma de los cortes de luz.
Desde este miércoles las temperaturas en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires superarán al menos por una semana todos los días los 30 grados, con mínimas arriba de los 20, marcando de esa manera el inicio de una importante ola de calor.
Ola de calor y temor por cortes de luz
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para una fuerte ola de calor, con varios días consecutivos de temperaturas extremas que encendieron la alarma no solo por el impacto en la salud, sino también por el riesgo de cortes de luz ante el fuerte aumento del consumo eléctrico.
Los pronósticos anticipan máximas superiores a los 30 grados durante toda la semana, con picos que podrían alcanzar los 35°, mientras que las mínimas se mantendrán muy elevadas, cercanas a los 25 o 26 grados, lo que impedirá el alivio nocturno. A esto se suma una sensación térmica que en algunos momentos podría rozar los 40°, producto de la alta humedad.
El sistema eléctrico, bajo presión
Con este escenario, crece la preocupación por la sobrecarga del sistema eléctrico. El uso intensivo de aires acondicionados y ventiladores durante jornadas consecutivas suele llevar la demanda a niveles máximos, aumentando el riesgo de fallas en el suministro, especialmente en horas pico.
Especialistas advierten que, si las altas temperaturas se sostienen durante varios días seguidos, podrían registrarse cortes preventivos o interrupciones del servicio en distintos puntos del AMBA, afectando tanto a hogares como a comercios.
Impacto en la vida diaria y la salud
La combinación de calor extremo y posibles cortes de energía genera un escenario complejo. Sin electricidad, muchas viviendas quedan sin sistemas de refrigeración, lo que incrementa el riesgo de golpes de calor, sobre todo en adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.
Las autoridades sanitarias recomiendan:
- Hidratarse de manera permanente
- Evitar la exposición al sol entre las 11 y las 17
- Permanecer en lugares ventilados
- Reducir el uso simultáneo de electrodomésticos en horarios de alta demanda
Días clave por delante
Con el AMBA atravesando uno de los períodos más exigentes del verano, la ola de calor vuelve a poner en foco la fragilidad del sistema eléctrico frente a eventos climáticos extremos. Mientras tanto, se pide a la población extremar cuidados y estar atenta ante eventuales alertas, en una semana que promete ser sofocante y desafiante.
