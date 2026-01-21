La peor noticia: por la ola de calor hay temor de colapso del sistema eléctrico y se esperan cortes de luz

Especialistas advierten que, si las altas temperaturas se sostienen durante varios días seguidos, podrían registrarse cortes preventivos o interrupciones del servicio en distintos puntos del AMBA, afectando tanto a hogares como a comercios.

Impacto en la vida diaria y la salud

calor extremo telam.jpg

La combinación de calor extremo y posibles cortes de energía genera un escenario complejo. Sin electricidad, muchas viviendas quedan sin sistemas de refrigeración, lo que incrementa el riesgo de golpes de calor, sobre todo en adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

Las autoridades sanitarias recomiendan:

Hidratarse de manera permanente

Evitar la exposición al sol entre las 11 y las 17

Permanecer en lugares ventilados

Reducir el uso simultáneo de electrodomésticos en horarios de alta demanda

Días clave por delante

calor-extremo.jpg

Con el AMBA atravesando uno de los períodos más exigentes del verano, la ola de calor vuelve a poner en foco la fragilidad del sistema eléctrico frente a eventos climáticos extremos. Mientras tanto, se pide a la población extremar cuidados y estar atenta ante eventuales alertas, en una semana que promete ser sofocante y desafiante.