Navidad trágica en La Plata: mató a un hombre porque sus vecinos tiraban cohetes

asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Tras el tiroteo acudieron al lugar efectivos del Comando de Patrullas y personal del GTO, quienes secuestraron en el domicilio del victimario un verdadero arsenal: una escopeta especial reforzada calibre 20 con una munición en la recámara, un arma de fuego marca Bersa Thunder calibre 40, un rifle de aire comprimido, una funda de pistola y numerosas municiones.

Mientras tanto y en forma de protesta por el crimen ocurrido en la zona sur de la capital bonaerense, varios vecinos indignados prendieron fuego un automóvil Peugeot 504 que pertenecería al atacante.

