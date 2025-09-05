Murió Mariano Twerski, periodista y productor de FM La Redonda
El periodista falleció este jueves 4 de septiembre dejando un inmenso dolor en el mundo de la radio. Tanto colegas como oyentes se despidieron en redes sociales.
El mundo de la radio argentina está de luto tras la repentina muerte de Mariano Twerski, periodista y productor de FM La Redonda 100.3. La noticia, que se conoció este jueves, impactó a sus colegas y a la audiencia, que no tardaron en rendirle un sentido homenaje en redes sociales.
Twerski, de 54 años y oriundo de La Plata, se había ganado un lugar de respeto en el periodismo deportivo gracias a su pasión por el fútbol, su capacidad de análisis y la precisión de sus datos sobre la AFA. Incluso, su colega Martín Mendinueta señaló que fue Mariano “el primero que vio las posibilidades de Claudio ‘Chiqui’ Tapia”.
A lo largo de su carrera, Twerski dejó una profunda huella en medios como Radio Mitre y Radio Rivadavia. También demostró su amor por All Boys, el club que siempre llevó en el corazón. Con los años, se ganó la admiración de colegas y oyentes, forjando una reputación de respeto y profesionalismo.
El dolor de sus colegas y un legado imborrable
Aunque aún se desconocen los motivos de su fallecimiento, las muestras de cariño y dolor no se hicieron esperar. Radio Rivadavia emitió un emotivo comunicado: “Con profundo pesar, Radio Rivadavia despide a Mariano Twerski, periodista e histórico productor que dejó una huella imborrable en nuestra emisora. Su pasión, profesionalismo y calidez humana acompañaron durante años a esta casa. Agradecemos el legado que nos deja y abrazamos a su familia, amigos y colegas en este momento de dolor. Su voz seguirá presente en cada rincón de Rivadavia”.
Figuras como Julio Lagos y Cristina Pérez también expresaron su tristeza. Lagos compartió una foto de Twerski en su Instagram, escribiendo: “No lo podemos creer. Era nuestro compañero leal, de fierro. Se atrevía a hacer gimnasia en la silla o pulsear en broma con una operadora. Irreemplazable. Esta madrugada murió Mariano Twerski. Que Dios lo tenga en su gloria”.
Por su parte, Cristina Pérez utilizó su cuenta de X para manifestar su dolor. “Con infinita tristeza acompañamos a la familia de nuestro compañero de @Rivadavia630 Mariano Twerski que falleció anoche. Estamos todos muy consternados. No lo podemos creer. Un gran profesional lleno de entusiasmo y siempre con una sonrisa. Abrazamos a los suyos con todo el corazón”, escribió la periodista.
El nombre de Twerski se mantuvo en tendencia en las redes sociales durante todo el día, donde oyentes y excolegas recordaron su calidez y su buena energía. La partida de Twerski deja un gran vacío en los pasillos de las radios argentinas, pero su legado de profesionalismo, pasión y calidad humana vivirá en la memoria de quienes lo conocieron.
