Murió Mariano Twerski, periodista y productor de FM La Redonda

Figuras como Julio Lagos y Cristina Pérez también expresaron su tristeza. Lagos compartió una foto de Twerski en su Instagram, escribiendo: “No lo podemos creer. Era nuestro compañero leal, de fierro. Se atrevía a hacer gimnasia en la silla o pulsear en broma con una operadora. Irreemplazable. Esta madrugada murió Mariano Twerski. Que Dios lo tenga en su gloria”.

Por su parte, Cristina Pérez utilizó su cuenta de X para manifestar su dolor. “Con infinita tristeza acompañamos a la familia de nuestro compañero de @Rivadavia630 Mariano Twerski que falleció anoche. Estamos todos muy consternados. No lo podemos creer. Un gran profesional lleno de entusiasmo y siempre con una sonrisa. Abrazamos a los suyos con todo el corazón”, escribió la periodista.

El nombre de Twerski se mantuvo en tendencia en las redes sociales durante todo el día, donde oyentes y excolegas recordaron su calidez y su buena energía. La partida de Twerski deja un gran vacío en los pasillos de las radios argentinas, pero su legado de profesionalismo, pasión y calidad humana vivirá en la memoria de quienes lo conocieron.