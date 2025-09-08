¿Qué tiene Javier Milei? De no creer lo que pasó el domingo a la noche tras la paliza en las elecciones

¿Qué le pasa a una persona que en una noche apenas algo fría, mayormente templada, se tiene que poner en el cuerpo más de una campera? ¿Es alguien atérmico? Otra vez Javier Milei volvió a sorprender con su vestimenta, tanto como por sus dichos en La Plata, una vez consumada la paliza histórica que el peronismo le dio a la alianza que conformó La Libertad Avanza con Mauricio Macri y el PRO.