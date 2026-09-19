La Plata: la Justicia confirmó la clausura del Autódromo Roberto Mouras

Tampoco podrán cumplirse con los compromisos que fijaron categorías como el TC2000 Platense, la Fórmula 5 y la Asociación Veinte de Mayo (AVZ)

A partir de la confirmación de este prolongado período de inhabilitación, los directivos de las distintas federaciones y categorías iniciaron conversaciones para mudar sus compromisos a circuitos sustitutos. Escenarios como los autódromos de San Nicolás, Olavarría, Balcarce e incluso escenarios fuera de la provincia de Buenos Aires empiezan a sonar como alternativas viables para los cierres de los campeonatos de la temporada 2026.

Ahora, mientras la investigación continúa, las categorías deberán reorganizar sus fechas y buscar pistas alternativas. En paralelo, los responsables del predio tendrán que avanzar con las correcciones que exige la resolución judicial.

La próxima fecha clave será entonces la que marque el avance de esas tareas. Si las irregularidades son subsanadas y las condiciones de seguridad vuelven a estar acreditadas, la Justicia podría disponer el levantamiento anticipado de la medida. Mientras eso no ocurra, el Roberto Mouras permanecerá sin actividad durante un período que puede llegar hasta seis meses.