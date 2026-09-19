La Plata: la Justicia confirmó la clausura del Autódromo Roberto Mouras
En el predio se detectaron problemas eléctricos, edilicios y ambientales. Allí debería disputarse la última fecha del Turismo Carretera.
El Autódromo Roberto Mouras, sede de la última carrera de TC de la temporada 2027, fue clausurado por 180 días por disposición de la justicia platense. La medida se tomó tras una investigación que determinó problemas eléctricos, edilicios, ambientales y en el sistema contra incendios.
La causa fue impulsada por la fiscal María Eugenia Di Lorenzo a partir de una denuncia sobre el estado de las instalaciones. Las inspecciones de la Policía Federal Argentina detectaron 13 irregularidades eléctricas, ocho consideradas de riesgo alto, además de conexiones sin protección, tableros abiertos, cables expuestos y empalmes con aislación deficiente. El sistema de agua contra incendios no funcionaba por una falla en una bomba. Tampoco había un plan de emergencia, capacitación contra incendios ni señalización e iluminación adecuadas para las salidas.
El expediente que terminó con una faja de clausura por seis meses para el complejo deportivo que administran los Mazzacane comenzó por una denuncia del ex piloto Julio Politano que derivó en una investigación a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo. El proceso determinó un allanamiento que se concretó en mayo pasado.
Hace una semana hubo un sorpresivo operativo de la Policía Federal para cerrar los accesos a las pistas situadas en el kilómetro 49 de la Ruta 2. El procedimiento interrumpió de manera sorpresiva la séptima fecha del campeonato de la categoría A.L.M.A., que se desarrollan periódicamente ahí. Los federales desalojaron a pilotos y equipos . El público también se tuvo que retirar cuando los autos ya estaban dispuestos para girar en pista.
Un cierre que va más allá de una fecha suspendida
Ahora se abre un enorme interrogante sobre la actividad deportiva del Autódromo platense. La fecha 8 de la Fórmula Uno Argentina, prevista para este fin de semana quedó suspendida. Tampoco está resuelta la disputa final del año de la más popular de las categorías: El TC.
Tampoco podrán cumplirse con los compromisos que fijaron categorías como el TC2000 Platense, la Fórmula 5 y la Asociación Veinte de Mayo (AVZ)
A partir de la confirmación de este prolongado período de inhabilitación, los directivos de las distintas federaciones y categorías iniciaron conversaciones para mudar sus compromisos a circuitos sustitutos. Escenarios como los autódromos de San Nicolás, Olavarría, Balcarce e incluso escenarios fuera de la provincia de Buenos Aires empiezan a sonar como alternativas viables para los cierres de los campeonatos de la temporada 2026.
Ahora, mientras la investigación continúa, las categorías deberán reorganizar sus fechas y buscar pistas alternativas. En paralelo, los responsables del predio tendrán que avanzar con las correcciones que exige la resolución judicial.
La próxima fecha clave será entonces la que marque el avance de esas tareas. Si las irregularidades son subsanadas y las condiciones de seguridad vuelven a estar acreditadas, la Justicia podría disponer el levantamiento anticipado de la medida. Mientras eso no ocurra, el Roberto Mouras permanecerá sin actividad durante un período que puede llegar hasta seis meses.
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