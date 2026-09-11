La insólita arenga por Malvinas de un concejal del PRO: "Si hay que ir a la guerra, se irá a la guerra"

Y este abogado de 34 años, recibido en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que para su fortuna no tuvo que cumplir con el servicio militar obligatorio como aquellas clases 62 y 63 que combatieron heroicamente frente a profesionales mejor entrenados y armados, no tuvo mejor idea de proferir el siguiente exabrupto bélico: “Y si hay que ir a la guerra, se irá a la guerra…”.