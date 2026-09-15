Chiqui Tapia anunció la fecha de inauguración del Estadio Único de La Plata

"Estamos muy felices de ver todos los avances. Se cambiaron las silletas de todas las plateas, hicimos todo el campo de juego nuevo y bajamos la superficie casi un metro para sumar nuevas ubicaciones preferenciales. También avanzamos en los vestuarios, la zona húmeda y los palcos", detalló el máximo dirigente del fútbol local. La inauguración oficial está programada para fines de noviembre con un partido amistoso de la Selección Argentina Femenina ante su par de Alemania, antes de albergar la final del Trofeo de Campeones de la Liga Profesional.