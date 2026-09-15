Chiqui Tapia anunció la fecha de inauguración del Estadio Único de La Plata
El presidente de la AFA dio a conocer los avances de la obra y confirmó cuándo se disputará el primer encuentro oficial en el mencionado recinto. Detalles.
El escenario del fútbol argentino se prepara para un regreso triunfal. Claudio "Chiqui" Tapia encabezó una recorrida por las instalaciones del Estadio Único Diego Armando Maradona "Tricampeones del Mundo" en La Plata y dio a conocer los importantes avances en las obras de remodelación. En ese marco, el presidente de la AFA confirmó el cronograma oficial para el reinicio de las actividades en el mítico recinto bonaerense.
"Estamos muy felices de ver todos los avances. Se cambiaron las silletas de todas las plateas, hicimos todo el campo de juego nuevo y bajamos la superficie casi un metro para sumar nuevas ubicaciones preferenciales. También avanzamos en los vestuarios, la zona húmeda y los palcos", detalló el máximo dirigente del fútbol local. La inauguración oficial está programada para fines de noviembre con un partido amistoso de la Selección Argentina Femenina ante su par de Alemania, antes de albergar la final del Trofeo de Campeones de la Liga Profesional.
¿Cuándo será la fecha de inauguración del Estadio Único de La Plata?
Sin embargo, el anuncio quedó enmarcado en medio de una polémica mediática. La Asociación del Fútbol Argentino y la CONMEBOL debieron salir de forma conjunta a desmentir categóricamente versiones que señalaban que el ente sudamericano había girado divisas para subsidiar las reformas. La aclaración surgió tras los dichos emitidos en el programa "No podemos perder", conducido por Flavio Azzaro.
A través de un comunicado firmado por Monserrat Jiménez, directora jurídica y secretaria general adjunta de la entidad continental, CONMEBOL aclaró que "no existe aporte, transferencia ni desembolso alguno efectuado a la AFA con dicho objeto".
Por su parte, la conducción con sede en Viamonte calificó los rumores de "operación mediática y fake news", ratificando que el proyecto no cuenta ni contó con fondos sudamericanos. Con el plano económico aclarado y los trabajos a toda marcha, La Plata se alista para convertirse en la nueva casa fija de los representativos nacionales.
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