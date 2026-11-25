Felicitas Alvite, alias "La Toretto", con el pelo mas oscuro, al inicio del juicio en su contra Foto: 0221

El veredicto se conocerá el lunes 21 de diciembre a las 13, y de ser declarada culpable por el homicidio Alvite podría recibir una pena de entre 10 y 11 años de prisión, en línea con los pedidos de la querella y la fiscalía en sus alegatos.

Primero, el fiscal Martín Chiorazzi solicitó 10 años de cárcel contra la acusada por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

Luego los abogados de la querella, Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando, pidieron 11 años de prisión por el mismo delito, y también requirieron la inhabilitación para conducir y la colocación de una tobillera electrónica en el caso de que los jueces le concedan el beneficio de la prisión domiciliaria.

El momento en el que Felicitas Alvite, alias "La Toretto", choca y mata al motociclista Rubén Walter Armand en La Plata

Sólo los abogados de la defensa intentaron remarcar que "La Toretto" intentó frenar e incluso esquivar al motociclista para evitar el choque, y sostuvieron la imputación de "homicidio culposo", que acarrea una pena menor.

"Cargo con el peso de haber dejado una familia rota; es algo que nunca me imaginé que en mi vida me iba a pasar; lo sufro como si fuera el primer día", expresó Alvite en una de las audiencias pasadas.