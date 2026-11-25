"La Toretto" volvió a pedir perdón y denunció amenazas durante el juicio por la picada fatal en La Plata
El proceso judicial está en la recta final y Felicitas Alvite podría recibir una pena de 10 años de cárcel por matar a un hombre hace dos años en La Plata.
Felicitas Alvite, más conocida como "La Toretto", está a un paso de ser condenada o absuelta en el juicio por la muerte de un hombre al que atropelló en 2024 mientras corría una picada por la ciudad de La Plata. En su alocución final aseguró haber sido víctima de "amenazas" durante el proceso.
Alvite, de 23 años, ya había pedido perdón por haber asesinado de manera involuntaria a Rubén Walter Armand, a quien atropelló con su auto en la madrugada del 12 de abril de 2024, cuando corría una picada contra otro vehículo y llegó a pasar hasta seis semáforos en rojo.
Armand, de 36 años, circulaba con su moto y al llegar a la intersección de 13 y 522, en el centro de La Plata, fue embestido por Alvite, que circulaba a 82 kilómetros por hora.
Hasta ese entonces la joven hacía gala en redes sociales de su gusto por las picadas diciendo que era "La Toretto" en honor al personaje de la saga "Rápido y furioso".
Frente al Tribunal Oral en lo Criminal No 2 de La Plata, Alvite agradeció este miércoles el apoyo de su familia y amigos en lo que describió como un proceso que se le "hizo muy difícil" y le causó mucha angustia.
El veredicto se conocerá el lunes 21 de diciembre a las 13, y de ser declarada culpable por el homicidio Alvite podría recibir una pena de entre 10 y 11 años de prisión, en línea con los pedidos de la querella y la fiscalía en sus alegatos.
Primero, el fiscal Martín Chiorazzi solicitó 10 años de cárcel contra la acusada por el delito de homicidio simple con dolo eventual.
Luego los abogados de la querella, Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando, pidieron 11 años de prisión por el mismo delito, y también requirieron la inhabilitación para conducir y la colocación de una tobillera electrónica en el caso de que los jueces le concedan el beneficio de la prisión domiciliaria.
Sólo los abogados de la defensa intentaron remarcar que "La Toretto" intentó frenar e incluso esquivar al motociclista para evitar el choque, y sostuvieron la imputación de "homicidio culposo", que acarrea una pena menor.
"Cargo con el peso de haber dejado una familia rota; es algo que nunca me imaginé que en mi vida me iba a pasar; lo sufro como si fuera el primer día", expresó Alvite en una de las audiencias pasadas.
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