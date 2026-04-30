Quién es el principal sospechoso del crimen en el cotillón de La Plata
El presunto autor fue detenido por la policía a las pocas cuadras del hecho. En su poder llevaba un arma. La versión de la víctima de la familia.
Paula Lastiris, de 47 años, cayó malherida e inconsciente sobre la persiana de su negocio de cotillón en La Plata. Había recibido un disparo mortal. El agresor ni se inmutó, se dio media vuelta y se retiró del lugar caminando tranquilamente, según relataron los testigos. Cuando a las pocas cuadras el sospechoso fue detenido por la policía, tenía un arma guardada entre sus prendas.
El principal acusado, señalado como el autor del crimen de la comerciante, es un hombre de 49 años, identificado como Leopoldo Olegario Araoz. Tras su aprehensión, el esposo de la víctima, Walter Romero, fue quien aportó un dato de suma relevancia para los investigadores: según su testimonio, el detenido es el propietario del local que alquilaban.
Luego del hecho, el presunto asesino se retiró caminando. En su recorrido, frenó a un taxista y le solicitó que lo llevara hasta la calle 498 y 28, en Gonnet. Fue entonces cuando alguien le advirtió: “No lo lleven porque mató a una persona”. Ante esto, el conductor se negó a completar el viaje y el sospechoso continuó con su caminata en dirección al Hospital Español, según informó El Día.
Según el relato de vecinos de la cuadra, solían ver a Araoz por la zona, pero nunca habían intercambiado palabra, solo lo conocían de vista porque se acercaba al negocio de Paula y Walter a cobrar el alquiler.
En ese sentido, una de las principales hipótesis apuntaba a un supuesto conflicto por una presunta deuda en el pago del alquiler, mencionada por el esposo de la víctima ante los investigadores. Hasta el momento no está claro si el agresor y la víctima discutieron por este motivo en los momentos previos al hecho.
De todos modos, desde el entorno de la víctima confirmaron a minutouno.com que era el dueño quien no atendía el llamado de los comerciantes para ir a cobrar el alquiler. "La realidad es que Walter pagaba el alquiler todos los meses, y hasta se envió una carta documento para que se acerque a cobrar, para que no haya problemas", comentaron.
"Se le había mandado carta documento al dueño ara que pase a cobrar el alquiler, como se había arreglado al principio, porque el muchacho nunca atendía el teléfono. Fue una recomendación del martillero, para que estén cubiertos en caso de que no pasara a cobrar el alquiler. La verdad es que él no pasaba a cobrar el alquilar", ampliaron familiares de la víctima.
En este sentido, una versión indica que Leopoldo sería hijo del dueño original del local y que, tras el fallecimiento del hombre, el inmueble estaría en proceso de sucesión, convirtiéndolo en el propietario actual. Con relación a esto, mencionaron que el detenido podría tener problemas de salud mental y que pensaba que la pareja de comerciantes quería quedarse con el local.
El sospechoso permanece detenido en una dependencia policial y está previsto que se le realicen pericias psicológicas y psiquiátricas en las próximas horas.
La causa quedó en manos de la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo y fue caratulada como “homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego”.
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