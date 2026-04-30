Quién es el principal sospechoso del crimen en el cotillón de La Plata

De todos modos, desde el entorno de la víctima confirmaron a minutouno.com que era el dueño quien no atendía el llamado de los comerciantes para ir a cobrar el alquiler. "La realidad es que Walter pagaba el alquiler todos los meses, y hasta se envió una carta documento para que se acerque a cobrar, para que no haya problemas", comentaron.

"Se le había mandado carta documento al dueño ara que pase a cobrar el alquiler, como se había arreglado al principio, porque el muchacho nunca atendía el teléfono. Fue una recomendación del martillero, para que estén cubiertos en caso de que no pasara a cobrar el alquiler. La verdad es que él no pasaba a cobrar el alquilar", ampliaron familiares de la víctima.

En este sentido, una versión indica que Leopoldo sería hijo del dueño original del local y que, tras el fallecimiento del hombre, el inmueble estaría en proceso de sucesión, convirtiéndolo en el propietario actual. Con relación a esto, mencionaron que el detenido podría tener problemas de salud mental y que pensaba que la pareja de comerciantes quería quedarse con el local.

El sospechoso permanece detenido en una dependencia policial y está previsto que se le realicen pericias psicológicas y psiquiátricas en las próximas horas.

La causa quedó en manos de la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo y fue caratulada como “homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego”.