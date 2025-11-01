La plataforma de la VTV en PBA para sacar turno de manera sencilla

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) tiene como objetivo principal asegurar el correcto funcionamiento de los coches y reducir accidentes viales. Esto lo logra a través de inspecciones minuciosas realizadas en talleres autorizados, distribuidos en diferentes rincones del país. Por este motivo, es fundamental que los conductores tengan vigente este documentos para evitar problemas como elevadas multas o retención del vehículo.