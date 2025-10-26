VTV: el requisito a cumplir para que no te rechacen el trámite
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
El requisito clave para la VTV que hay que tener en el auto
Cuando se realiza la VTV en la Ciudad de Buenos Aires se tienen que tener una serie de artículos ubicados dentro del vehículo que son inspeccionados por los especialistas a cargo del trámite.
De tal modo, para poder hacer la Verificación Técnica Vehicular y no correr riesgos de desaprobarla, tienen que tenerse estos elementos de seguridad:
- Matafuegos
- Balizas
- Botiquín de emergencias dentro del habitáculo
- Cinturones de seguridad del vehículo abrochados.
Cuándo entra en vencimiento la VTV y cuánto tiempo hay para renovarla
La VTV debe renovarse anualmente y todos los autos tienen que tenerla al día, ya que circular con la oblea vencida puede significar una importante multa.
Es fundamental resaltar que la Verificación Técnica Vehicular perderá todo tipo de validez desde el día posterior a su fecha de caducidad.
Esto quiere decir que si, por ejemplo, una VTV tiene como vencimiento el mes de noviembre de 2025, deberá ser renovada antes del inicio del anteúltimo mes del año. Del mismo modo, si el mes de diciembre ya está en curso y no se renovó, se aplicará una multa.
