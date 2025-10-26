VTV: el requisito a cumplir para que no te rechacen el trámite

Es fundamental resaltar que la Verificación Técnica Vehicular perderá todo tipo de validez desde el día posterior a su fecha de caducidad.

Esto quiere decir que si, por ejemplo, una VTV tiene como vencimiento el mes de noviembre de 2025, deberá ser renovada antes del inicio del anteúltimo mes del año. Del mismo modo, si el mes de diciembre ya está en curso y no se renovó, se aplicará una multa.