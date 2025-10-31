Los beneficiarios que no tendrán que realizar la VTV: los motivos
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Los autos que no tienen que hacer la VTV
Aunque es obligatorio que todos los autos tengan la Verificación Técnica Vehicular al día y renueven la habilitación anualmente, existe un grupo de autos que no tienen que hacerla siempre y cuando cumplan una serie de requisitos.
Según indica el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estos vehículos no deben hacer la VTV:
- Vehículos cero kilómetro hasta cumplir 3 años desde su patentamiento o antes que registren 60.000 kilómetros recorridos.
- Motos cero kilómetro previas al primer año de antigüedad.
Por su parte, en CABA rigen los siguientes valores para realizar el trámite:
- Autos: $ 63.453,61
Los automovilistas que no deben hacer el pago de la VTV
En la Ciudad de Buenos Aires, algunos conductores pueden estar exentos de pagar la VTV gracias a una normativa que contempla ciertos tipos de vehículos:
- Jubilados, pensionados o mayores de 65 años con ingresos por debajo del haber mínimo y vehículos de bajo valor según la normativa local.
- Personas con discapacidad que sean titulares de vehículos, ya sea con adaptaciones especiales o sin ellas.
- Discapacitados no titulares del vehículo, incluyendo padres, tutores, hijos, cónyuges o convivientes que utilicen el automóvil.
Circular sin la VTV vigente implica multas económicas y la posibilidad de que el vehículo sea retenido por las autoridades. Por este motivo, es esencial que los conductores realicen esta inspección en tiempo y forma para evitar problemas al transitar.
