Adiós a la VTV: cuáles son los autos que no van a necesitar realizar la verificación vehicular
Este trámite tiene como objetivo reducir los accidentes viales al asegurar el correcto funcionamiento de los vehículos. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio que tiene como objetivo reducir los accidentes viales al asegurar el correcto funcionamiento de los vehículos. Esto se logra a través de diferentes inspecciones realizadas en talleres autorizados.
Este proceso evalúa el estado de los frenos, luces, suspensión, neumáticos y otros sistemas esenciales en cada coche. En caso de transitar sin este trámite, el conductor se expone a consecuencias graves, como multas elevadas que pueden golpear el bolsillo y causar dolores de cabeza.
Los vehículos que no necesitan hacer la VTV
Aunque la VTV es un requisito obligatorio para la mayoría de los vehículos, existen ciertos autos que están exentos de realizarla si cumplen con condiciones específicas:
- Vehículos 0km hasta cumplir 3 años desde su patentamiento o antes de alcanzar 60.000 kilómetros recorridos.
- Motos cero kilómetros durante el primer año de antigüedad.
Quiénes acceden al beneficio de no pagar la VTV en Buenos Aires
En la Ciudad de Buenos Aires, algunos conductores pueden estar exentos de pagar la VTV gracias a una normativa que contempla ciertos tipos de vehículos:
- Jubilados, pensionados o mayores de 65 años con ingresos por debajo del haber mínimo y vehículos de bajo valor según la normativa local.
- Personas con discapacidad que sean titulares de vehículos, ya sea con adaptaciones especiales o sin ellas.
- Discapacitados no titulares del vehículo, incluyendo padres, tutores, hijos, cónyuges o convivientes que utilicen el automóvil.
Circular sin la VTV vigente implica multas económicas y la posibilidad de que el vehículo sea retenido por las autoridades. Por este motivo, es esencial que los conductores realicen esta inspección en tiempo y forma para evitar problemas al transitar.
