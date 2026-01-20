La policía detuvo a "Los Bosteros", una peligrosa banda de delincuentes: los sorprendentes detalles

Los agentes analizaron material fílmico de cámaras públicas y privadas, hablaron con testigos y llevaron adelante tareas de campo para seguir los rastros de los sospechosos.

Los investigadores lograron identificar a los cuatro presuntos autores, todos con domicilio en la localidad de Virreyes. Se solicitaron y obtuvieron las órdenes judiciales para ejecutar los allanamientos.

El operativo, que se realizó este lunes, permitió la aprehensión de tres hombres de 26, 28 y 20 años, acusados como los autores materiales del robo.

El personal policial secuestró un teléfono celular robado en el asalto, así como parte de la indumentaria deportiva sustraída al comercio.

Además, se incautaron prendas utilizadas por los imputados al momento del hecho, consideradas de interés probatorio para la causa. La investigación se centró en el cruce de imágenes y la recolección de testimonios que permitieron cerrar el cerco sobre los sospechosos.

El cuarto implicado, cuya identidad no ha trascendido, no fue encontrado durante los allanamientos y permanece prófugo. Las autoridades mantienen activas las tareas investigativas para dar con su paradero y concretar su detención.

La causa, es investigada como robo agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda, continúa en etapa de instrucción bajo la órbita de la UFI Área Criminal San Fernando. Desde la dependencia policial confirmaron que el despliegue continuará hasta dar por cerrada la investigación y lograr la captura del último sospechoso.