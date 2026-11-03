La Policía de La Pampa desafectó al oficial que pateó a una chica en el suelo a la salida de un boliche
Se trata de Franco Juan Carlos Gauna Coronel, quien fue indagado y separado de las fuerzas policiales mientras se investiga lo ocurrido.
Un grave episodio de violencia institucional sacude a la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Durante la madrugada del domingo, una intervención policial tras los disturbios registrados a la salida de un boliche derivó en la agresión física de un efectivo a una joven que se encontraba indefensa en el piso: la empujó y la pateó.
A raíz de la viralización de las imágenes y la gravedad de los hechos, las autoridades dispusieron la desafectación del efectivo involucrado.
El agente imputado fue identificado como Franco Juan Carlos Gauna Coronel, cabo primero perteneciente a la Seccional Primera de la capital pampeana.
La secuencia quedó registrada en un video grabado por testigos, donde se observa el momento en que el uniformado le asesta múltiples patadas a la víctima mientras otra agente de la fuerza la mantiene inmovilizada contra el pavimento.
Violencia e irregularidades en el procedimiento de la Policía de La Pampa
La víctima, identificada como Priscila Grandon, relató que el conflicto se inició cuando un amigo suyo protagonizó un altercado con otro joven, lo que motivó la intervención de su hermano para intentar separarlos. Pocos minutos después, arribaron los móviles policiales para controlar la situación.
De acuerdo con la denuncia de Grandon, el accionar policial escaló rápidamente en violencia cuando los efectivos redujeron a su hermano.
La joven aseguró que uno de los agentes le presionó la cabeza contra el suelo y lo sujetó del cuello hasta dificultarle la respiración. Al intentar intervenir para frenar el ahogamiento de su familiar, fue empujada y atacada. Una vez en el suelo, Grandon recibió golpes en el rostro y varias patadas por parte del cabo primero Gauna Coronel.
Asimismo, la denunciante cuestionó duramente el trato recibido durante el tiempo que permaneció demorada en la dependencia policial, al señalar que le denegaron la atención médica correspondiente, a diferencia de otros involucrados en el hecho que sí fueron asistidos por profesionales de la salud.
Tras la difusión del material audiovisual y la radicación de la denuncia, la cúpula policial resolvió apartar de sus funciones al uniformado mientras avanza la investigación administrativa y judicial para determinar las responsabilidades penales del caso.
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