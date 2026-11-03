La Policía de La Pampa desafectó al oficial que pateó a una chica en el suelo a la salida de un boliche

De acuerdo con la denuncia de Grandon, el accionar policial escaló rápidamente en violencia cuando los efectivos redujeron a su hermano.

La joven aseguró que uno de los agentes le presionó la cabeza contra el suelo y lo sujetó del cuello hasta dificultarle la respiración. Al intentar intervenir para frenar el ahogamiento de su familiar, fue empujada y atacada. Una vez en el suelo, Grandon recibió golpes en el rostro y varias patadas por parte del cabo primero Gauna Coronel.

Asimismo, la denunciante cuestionó duramente el trato recibido durante el tiempo que permaneció demorada en la dependencia policial, al señalar que le denegaron la atención médica correspondiente, a diferencia de otros involucrados en el hecho que sí fueron asistidos por profesionales de la salud.

Tras la difusión del material audiovisual y la radicación de la denuncia, la cúpula policial resolvió apartar de sus funciones al uniformado mientras avanza la investigación administrativa y judicial para determinar las responsabilidades penales del caso.