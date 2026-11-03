Brutalidad policial en La Pampa: un efectivo empujó y pateó en el suelo a una joven a la salida de un boliche
El agente de seguridad quedó desafectado de la fuerza provincial tras viralizarse las imágenes que registraron la agresión durante un operativo en Santa Rosa.
Un episodio de violencia institucional ocurrió durante la madrugada del domingo en las inmediaciones de un local bailable en la capital pampeana, cuando una discusión callejera derivó en una intervención desmedida por parte de la fuerza pública. La secuencia registrada por los teléfonos de los testigos expuso la gravedad del accionar policial durante la desconcentración de los jóvenes.
Ataque a la salida del boliche
El conflicto comenzó a partir de un enfrentamiento entre jóvenes en la vía pública que derivó en la intervención de los efectivos y la inmediata aprehensión de los involucrados. En medio del procedimiento, una mujer intentó acercarse para asistir a su hermano, quien se encontraba reducido sobre el asfalto por la guardia policial.
En ese contexto, uno de los uniformados la empujó con fuerza y la hizo caer contra el suelo. Con la víctima ya indefensa en el piso, el aglomerado de agentes continuó las maniobras de inmovilización y el agresor le propinó una patada directa antes de trasladar a los arrestados hacia la sede policial.
Desafección del efectivo e investigación penal
La difusión de las imágenes provocó una rápida reacción en la estructura de mando y derivó en la apertura de una causa judicial por abuso de autoridad para determinar las responsabilidades del hecho.
La Jefatura de Policía dispuso la separación inmediata del agente involucrado y la iniciación de un sumario administrativo interno, mientras la Justicia analiza el material audiovisual recopilado en la zona para resolver la situación procesal del acusado.
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