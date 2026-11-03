Brutalidad policial en La Pampa: un efectivo empujó y pateó en el suelo a una joven a la salida de un boliche

Un episodio de violencia institucional ocurrió durante la madrugada del domingo en las inmediaciones de un local bailable en la capital pampeana, cuando una discusión callejera derivó en una intervención desmedida por parte de la fuerza pública. La secuencia registrada por los teléfonos de los testigos expuso la gravedad del accionar policial durante la desconcentración de los jóvenes.