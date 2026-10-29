Escándalo en fútbol infantil: discutieron por cómo jugaba un nene y terminaron llamando a la Policía
El episodio ocurrió en Florida, Estados Unidos, y el video del momento terminó viralizándose en redes sociales. Mirá.
Lo que debía ser un apacible partido de fin de semana en Winter Park, Florida, terminó convirtiéndose en un episodio viral con repercusión internacional. Nevada Pierre, un pequeño que destaca por su habilidad con la pelota frente a rivales de mayor edad, quedó en el centro de una tensa controversia que requirió la intervención de la Policía.
El incidente tuvo lugar el pasado sábado 24 de octubre durante un encuentro de la liga i9 Sports. La creciente fricción entre la familia del menor y los coordinadores del torneo escaló a tal punto que se realizó una llamada al 911, enviando efectivos de la Policía de Winter Park al predio deportivo.
Dos versiones para un mismo conflicto en el fútbol infantil
El motivo del enfrentamiento genera opiniones encontradas: Martasia Griffin y Don Pierre, padres del niño, aseguraron que las autoridades del torneo enviaron a su hijo al banco de suplentes de forma injustificada por ser excesivamente superior al resto.
Según denunciaron, otros adultos manifestaron su malestar debido a la cantidad de goles que convertía y a su dominio del juego. Por su parte, el director del torneo sostuvo que las medidas se tomaron por la conducta desmedida de los adultos presentes y argumentó que el pequeño empujaba de manera reiterada a sus rivales.
En tanto, las autoridades policiales precisaron que los agentes acudieron para mediar en una discusión entre adultos y no por cuestiones operativas del juego. El hecho concluyó sin detenidos y con el retiro voluntario de los padres. Tras lo sucedido, la liga se ofreció a reembolsar la inscripción y abrió un sumario para evaluar el caso.
Redes, figuras del deporte y un salto a Europa
Las imágenes del talento de Nevada no tardaron en circular masivamente en redes sociales, atrayendo la atención de personalidades del ambiente deportivo: Eddie Johnson, exdelantero de la selección estadounidense, se puso a disposición para sumar al niño a su academia de formación en Orlando.
Seguidamente, Roc Nation Sports, la agencia deportiva impulsada por el artista Jay-Z, tomó contacto con la familia y gestionó un viaje a España programado para diciembre, orientado a potenciar sus cualidades técnicas. Y como si eso fuera poco, una campaña impulsada por la madre en la plataforma GoFundMe para cubrir los costos de su desarrollo deportivo superó los 42.000 dólares en pocos días.
Mientras la liga deportiva local evalúa el proceder de su personal, el entorno de Nevada se enfoca en capitalizar la exposición mediática para afianzar el futuro futbolístico del menor, en un episodio que reabrió la discusión sobre la presión de los adultos en las categorías infantiles.
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