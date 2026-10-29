Escándalo en fútbol infantil: discutieron por cómo jugaba un nene y terminaron llamando a la Policía

Redes, figuras del deporte y un salto a Europa

Las imágenes del talento de Nevada no tardaron en circular masivamente en redes sociales, atrayendo la atención de personalidades del ambiente deportivo: Eddie Johnson, exdelantero de la selección estadounidense, se puso a disposición para sumar al niño a su academia de formación en Orlando.

Seguidamente, Roc Nation Sports, la agencia deportiva impulsada por el artista Jay-Z, tomó contacto con la familia y gestionó un viaje a España programado para diciembre, orientado a potenciar sus cualidades técnicas. Y como si eso fuera poco, una campaña impulsada por la madre en la plataforma GoFundMe para cubrir los costos de su desarrollo deportivo superó los 42.000 dólares en pocos días.

Mientras la liga deportiva local evalúa el proceder de su personal, el entorno de Nevada se enfoca en capitalizar la exposición mediática para afianzar el futuro futbolístico del menor, en un episodio que reabrió la discusión sobre la presión de los adultos en las categorías infantiles.