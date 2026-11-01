Mar del Plata: agente municipal frenó de un tackle a una moto que intentaba escapar de un control de tránsito
Un integrante de la Patrulla Urbana se interpuso en la trayectoria del vehículo para evitar que evadiera el operativo montado por Halloween y la secuencia se viralizó.
Una dramática y poco convencional secuencia se registró durante la madrugada del domingo en Mar del Plata, cuando un agente de la Patrulla Municipal derribó a los dos ocupantes de una motocicleta que intentaban eludir un control de tránsito. La maniobra, calificada por los testigos como un "tackle", quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
El episodio tuvo lugar en el marco de los operativos preventivos desplegados en la zona costera de la ciudad balnearia por la denominada “Rodada del terror”, una masiva caravana de motociclistas convocada a través de las plataformas digitales con motivo de los festejos de Halloween.
La maniobra y el reclamo en el asfalto
En las imágenes difundidas se observa el momento exacto en que el rodado avanza por una rampa para sortear el puesto de fiscalización. Al percatarse de la maniobra de evasión, el efectivo municipal se interpuso de forma directa y golpeó el vehículo con el cuerpo, provocando que ambos jóvenes perdieran el equilibrio y cayeran pesadamente sobre el asfalto.
Mientras uno de los motociclistas intentaba reincorporarse de inmediato para levantar la moto, el otro fue reducido por el resto del personal que participaba del operativo. En medio de la tensión, uno de los ocupantes increpó al agente al grito de "¿Qué me chocás?", mientras los testigos que filmaban la escena no ocultaban su asombro por la contundencia de la intervención.
El respaldo político de Guillermo Montenegro
Tras la repercusión del caso y la circulación masiva del video, el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, se pronunció públicamente para respaldar de manera rotunda el accionar del agente comunal, a quien contactó horas después del procedimiento.
“Me comuniqué con él y está en óptimas condiciones. Me transmitió su convencimiento de que es por acá y de que no hay que aflojar”, expresó el jefe comunal a través de sus redes sociales.
Montenegro defendió el rol de la fuerza de seguridad local y sostuvo que los agentes "ponen el cuerpo en el sentido más literal del término", ratificando que su gestión continuará bancando a quienes vistan el uniforme para garantizar que "la calle sea de la gente y no de los que no dejan vivir".
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