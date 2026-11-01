Mar del Plata: agente municipal frenó de un tackle a una moto que intentaba escapar de un control de tránsito

“Me comuniqué con él y está en óptimas condiciones. Me transmitió su convencimiento de que es por acá y de que no hay que aflojar”, expresó el jefe comunal a través de sus redes sociales.

Montenegro defendió el rol de la fuerza de seguridad local y sostuvo que los agentes "ponen el cuerpo en el sentido más literal del término", ratificando que su gestión continuará bancando a quienes vistan el uniforme para garantizar que "la calle sea de la gente y no de los que no dejan vivir".