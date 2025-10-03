La policía de Perú sospecha que un tío de Pequeño J permanece en Argentina
Los tíos del acusado del triple crimen tienen un importante prontuario por homicidio y otros delitos.
Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, continúa en Perú a la espera de ser trasladado a la Argentina acusado de ser el autor intelectual del triple crimen en Florencio Varela. Mientras continúa la investigación, la policía sigue el rastro de uno de sus tíos que permanece en el país.
"Pequeño J" obtuvo su apodo por ser hijo de Janhzen Valverde, el integrante de una banda criminal que fue asesinado en 2018 en un ajuste de cuentas.
Pero su padre no fue el único miembro de su entorno involucrado en el mundo delictivo. De acuerdo con el reportaje del diario peruano La República, el sospechoso acusado de asesinar a Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela tiene dos tíos paternos con un historial parecido.
Según el diario citado, Janhzen Valverde fue asesinado por Wilder Lara Chávez, integrante de la banda “La Jauría”. La investigación reveló que Lara Chávez vengó la muerte de su cuñado, Santos López Guevara, apodado “Suco”, quien era integrante de la banda “El gran marqués”. Sobre el crimen, la policía indicó que Lara Chávez le “disparó con un arma de fuego” a Janhzen Valverde, y “lo dejó tendido en el piso, dándose a la fuga”.
“Todo indica que fue una venganza, porque el 9 de julio de 2018, Santos López Guevara, de la banda ‘El Gran Marqués’, fue ejecutado por el grupo criminal rival ‘Los Injertos de Nuevo Jerusalén’. Cinco meses después -el 16 de diciembre-, en represalia, mataron al padre de ‘Pequeño J’”, indicó el medio.
Manuel Valverde Rodríguez, alias “Chuman” (nacido el 8 de octubre de 1980), es integrante de la banda “La jauría”, según los registros. Este tío paterno de “Pequeño J” fue acusado de asesinar a José Sánchez Díaz el 13 de julio de 2012.
En tanto, Luis “Serranasho”, el tercero de los hermanos Valverde Rodríguez (nacido el 11 de diciembre de 1986), estuvo preso entre 2007 y 2009 por los delitos de robo agravado y extorsión. El 17 de junio de 2013, la policía lo arrestó de nuevo porque tenía pedido de captura. En el momento de la aprehensión, el sospechoso estaba armado.
