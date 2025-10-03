La policía de Perú sospecha que un tío de Pequeño J permanece en Argentina

“Todo indica que fue una venganza, porque el 9 de julio de 2018, Santos López Guevara, de la banda ‘El Gran Marqués’, fue ejecutado por el grupo criminal rival ‘Los Injertos de Nuevo Jerusalén’. Cinco meses después -el 16 de diciembre-, en represalia, mataron al padre de ‘Pequeño J’”, indicó el medio.

Manuel Valverde Rodríguez, alias “Chuman” (nacido el 8 de octubre de 1980), es integrante de la banda “La jauría”, según los registros. Este tío paterno de “Pequeño J” fue acusado de asesinar a José Sánchez Díaz el 13 de julio de 2012.

En tanto, Luis “Serranasho”, el tercero de los hermanos Valverde Rodríguez (nacido el 11 de diciembre de 1986), estuvo preso entre 2007 y 2009 por los delitos de robo agravado y extorsión. El 17 de junio de 2013, la policía lo arrestó de nuevo porque tenía pedido de captura. En el momento de la aprehensión, el sospechoso estaba armado.