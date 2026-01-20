La policía porteña desalojó "La Casona", un predio de Costanera Sur tomado por más de 16 años
El terreno ubicado en Costanera Sur pertenece al Estado porteño. Los ocupantes lo usaban como depósito para la venta de alcohol y drogas.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recuperó el predio conocido como “La Casona”, ubicado en la Costanera Sur, el cual estuvo tomado por más de 16 años. Los vecinos denunciaron que allí se vendían drogas, alcohol y que el lugar se usaba como lugar de depósito de mercaderías.
El terreno, ubicado en la avenida De los Italianos y Manuela Sáenz, fue recuperado en la mañana del lunes por un operativo llevado a cabo por agentes de la Policía de la Ciudad, personal del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y de la Red de Atención.
La antigua construcción, que pertenece al Estado porteño, estuvo tomada por más de 16 años durante los cuales los usurpadores fueron agregándole ambientes muy precarios y salones que se usaban como parrillas. Los vecinos de la zona denunciaron que en el lugar se utilizaba para la venta de drogas y alcohol, y que por las noches se registraban ruidos molestos. Además, se usaba como lugar de depósito de mercaderías que se vendían en el parque.
“En Buenos Aires se había naturalizado convivir con propiedades usurpadas y, con posturas complacientes, se perjudicaba a los vecinos. Esa época se acabó”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. “Nosotros tomamos una postura bien clara: hacer cumplir la ley y defenderla. Nunca vamos a justificar la ilegalidad. En esta Ciudad, el espacio público es de los vecinos y la propiedad privada se respeta”, agregó.
Se trata del operativo número 561 que se hace en la gestión de Macri para recuperar propiedades usurpadas —sean públicas o privadas—, reforzar la seguridad y llevar tranquilidad a los vecinos.
“Este lugar funcionaba de una manera muy incómoda para todos nosotros. Habíamos hecho muchas denuncias y nunca tuvimos respuestas. Agradecemos el operativo y ojalá este espacio público pueda ser utilizado por todos”, expresó Sandra, una vecina.
Entre los bienes públicos restituidos por la Ciudad figuran la Casa Blaquier, ocupada durante más de cuatro décadas, la cual será restaurada y sumada al circuito cultural del Casco Histórico. Además, un predio de 2.500 metros cuadrados en San Telmo que el movimiento liderado por el dirigente piquetero Raúl Castells usaba de manera irregular como campo de deportes; también recuperaron otro predio ubicado debajo de la Autopista Perito Moreno, en Parque Avellaneda, que estaba tomado por una cooperativa de cartoneros vinculada a Juan Grabois y era utilizado como depósito; y un terreno bajo la misma autopista, pero en Villa Luro, donde había una playa de estacionamiento que tenía la concesión vencida y seguía cobrando.
En los últimos dos años, además, la Ciudad hizo 13 megaoperativos de ordenamiento del espacio público y desalojó a más de 18 mil manteros que perjudicaban a los comerciantes en Once, Flores (avenida Avellaneda e inmediaciones), Parque Centenario, Constitución, Chacarita, Parque Patricios, Liniers, Parque Saavedra y Mataderos.
