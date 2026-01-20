La policía porteña desalojó "La Casona", un predio de Costanera Sur tomado por más de 16 años

“Este lugar funcionaba de una manera muy incómoda para todos nosotros. Habíamos hecho muchas denuncias y nunca tuvimos respuestas. Agradecemos el operativo y ojalá este espacio público pueda ser utilizado por todos”, expresó Sandra, una vecina.

Entre los bienes públicos restituidos por la Ciudad figuran la Casa Blaquier, ocupada durante más de cuatro décadas, la cual será restaurada y sumada al circuito cultural del Casco Histórico. Además, un predio de 2.500 metros cuadrados en San Telmo que el movimiento liderado por el dirigente piquetero Raúl Castells usaba de manera irregular como campo de deportes; también recuperaron otro predio ubicado debajo de la Autopista Perito Moreno, en Parque Avellaneda, que estaba tomado por una cooperativa de cartoneros vinculada a Juan Grabois y era utilizado como depósito; y un terreno bajo la misma autopista, pero en Villa Luro, donde había una playa de estacionamiento que tenía la concesión vencida y seguía cobrando.

En los últimos dos años, además, la Ciudad hizo 13 megaoperativos de ordenamiento del espacio público y desalojó a más de 18 mil manteros que perjudicaban a los comerciantes en Once, Flores (avenida Avellaneda e inmediaciones), Parque Centenario, Constitución, Chacarita, Parque Patricios, Liniers, Parque Saavedra y Mataderos.