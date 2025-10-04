La policía porteña desbarató una cocina de drogas en Mataderos
El descubrimiento de la cocina de droga se gestó a partir de un procedimiento de prevención de rutina por parte dela Policía de la Ciudad.
La Policía de la Ciudad desbarató un laboratorio de drogas en Mataderos, luego de detener en el barrio La Carbonilla a un hombre que llevaba en su morral un popurrí de drogas, entre ellas “cocaína rosa”, éxtasis, LSD, hongos alucinógenos y gomitas con marihuana.
El descubrimiento de la cocina de droga se gestó a partir de un procedimiento de prevención de rutina por parte de oficiales de la Comisaría Vecinal 15 A de la Policía de la Ciudad que vieron cómo un hombre salía del barrio La Carbonilla, en Paternal, aferrando un morral a su pecho, y subiendo a una Chevrolet Tracker conducida por otro hombre que lo estaba aguardando.
Como la patente no era legible, los oficiales ordenaron al conductor a detener la marcha y cuando lo hizo el acompañante intentó escapar, descartando el morral, tras lo cual fue detenido.
Ante testigos, los efectivos abrieron el morral y se encontraron con “un todo por dos pesos ambulante de droga” ya que había hongos alucinógenos (que luego fueron pesados y dio 226,8 gramos), tusi (20,3 gr de la llamada cocaína rosa), marihuana (50 gramos), gomitas de tetrahidrocannabinol (34 gr), pastillas de MDMA (22,7 gr de éxtasis) y pastillas micro de LSD (0,3 gr).
Los oficiales comprobaron que el conductor estaba trabajando como chofer de aplicación y había tomado ese viaje como uno más, confirmando que la camioneta también estaba en orden por lo cual la fiscalía lo liberó de la situación.
Tras la intervención de la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del Dr. Vila, que dispuso la incautación de la droga, además del celular del sujeto, la causa quedó en manos del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas nro. 12, del Dr. Juan Manuel Neumann, que ordenó el allanamiento del domicilio del detenido.
Para tal menester fue designado personal de la División Investigaciones Comunales 15 (DIC15) de la Policía de la Ciudad que llevó adelante el procedimiento en una casa tipo ph en Cafayate al 1900, en Mataderos.
El “laboratorio” de drogas fue descubierto por los detectives detrás de una puerta falsa en un patio, hallando una habitación con productos, herramientas y maquinarias para la elaboración de drogas.
Los oficiales secuestraron incubadoras plásticas para dar temperatura a los procedimientos de elaboración, al igual que una caja tipo invernadero, procesadoras, batidoras, nueve cajas con cien agujas tres cajas de jeringas, cinco frascos con anabólicos un franco con hongos, bolsa de sustrato para cultivo, y bolsas con restos de sustancia rosa, de tusi.
También incautaron esencias aromatizantes, bidón de alcohol cereal, probeta, moldes de silicona, anteojos de luz ultravioleta con cargador, balanza, pipa, semillas y sachets con polvo blanco.
