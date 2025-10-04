Sorpresivo feriado en octubre: a quiénes beneficia y a qué se debe

El motivo del feriado del 7 de octubre

No solo la Ciudad de Buenos Aires tendrá motivos para tomarse un respiro: en la provincia de Santa Fe, tanto Rosario como Humberto Primo celebran este mes su aniversario de fundación, con actividades culturales, desfiles y actos conmemorativos que recuerdan su historia y desarrollo a lo largo de los años. En tanto, el partido de Escobar, en la provincia de Buenos Aires, también se sumará a los festejos por su fundación, con eventos locales que destacan su identidad y tradición.