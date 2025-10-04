Sorpresivo feriado en octubre: a quiénes beneficia y a qué se debe
Octubre llega con sorpresas en el calendario y suma nuevos feriados que representarán un alivio y una oportunidad extra de descanso para miles de personas.
Con septiembre ya finalizado y sin feriados ni fines de semana largos en el medio, octubre aparece con una novedad: un día libre para todos los argentinos. Al igual que ocurrió el mes anterior, también habrá celebraciones locales que darán un respiro a estudiantes y trabajadores de distintas provincias.
En este caso, se trata de un día no laborable, lo que significa que queda a criterio del empleador decidir si se trabaja o no. Sin embargo, el beneficio impacta de manera directa en empleados públicos y estudiantes, quienes tendrán asegurado el descanso. La fecha señalada en el calendario es el martes 7 de octubre, jornada que traerá un respiro a muchos en plena semana.
El motivo del feriado del 7 de octubre
No solo la Ciudad de Buenos Aires tendrá motivos para tomarse un respiro: en la provincia de Santa Fe, tanto Rosario como Humberto Primo celebran este mes su aniversario de fundación, con actividades culturales, desfiles y actos conmemorativos que recuerdan su historia y desarrollo a lo largo de los años. En tanto, el partido de Escobar, en la provincia de Buenos Aires, también se sumará a los festejos por su fundación, con eventos locales que destacan su identidad y tradición.
Por otra parte, los partidos de Morón, Arrecifes y Maipú tendrán un asueto especial en honor a su patrona, la Virgen Nuestra Señora del Rosario, lo que permitirá a vecinos y feligreses participar de celebraciones religiosas y comunitarias.
Aunque este día no laborable no alcanzará a todos los trabajadores privados, los empleados públicos y estudiantes disfrutarán del descanso garantizado el martes 7 de octubre, mientras que el resto del sector privado deberá esperar la confirmación de sus empleadores para saber si también podrá aprovechar la jornada libre.
Calendario de feriados 2025
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
