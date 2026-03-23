Tiroteo fatal en Avellaneda: un motochorro murió y otro terminó herido

El segundo delincuente logró darse a la fuga y se escondió dentro de un contenedor ubicado en la zona de Levalle y Montes de Oca. Minutos después, cuando dos policías del Comando Unificado Urbano arribaron al lugar, se produjo un nuevo enfrentamiento armado.

Según indicaron las fuentes, el ladrón abrió fuego contra los efectivos, quienes repelieron la agresión. Al menos cuatro disparos impactaron contra el móvil policial. Durante el tiroteo, el individuo resultó gravemente herido y falleció en el lugar. Más tarde, fue identificado como Maximiliano Poma, de 29 años, quien registraba un pedido de captura vigente desde enero de 2022 por una causa de homicidio, a requerimiento de un juzgado de garantías de Lomas de Zamora.

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En la escena se secuestró una pistola calibre 9 milímetros marca Taurus, equipada con mira láser y con la numeración de serie suprimida, que habría sido utilizada por el sospechoso abatido.

En tanto, se informó que tanto el personal policial como los efectivos de Prefectura resultaron ilesos durante los enfrentamientos.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de Avellaneda, con la intervención del ayudante fiscal de turno, quien dispuso las diligencias de rigor. El caso fue caratulado como “robo agravado en grado de tentativa en concurso real con encubrimiento y atentado y resistencia a la autoridad agravado”.

Por el momento, no se adoptaron medidas contra los efectivos que participaron del enfrentamiento armado.