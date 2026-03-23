Tiroteo fatal en Avellaneda: un motochorro murió y otro terminó herido
Personal policial y de Prefectura Naval se enfrentaron contra dos delincuentes en medio de un intento de robo.
Una feroz persecución y tiroteo entre efectivos de la Prefectura Naval y dos motochorros culminó con un delincuente muerto y otro detenido con múltiples heridas. Ocurrió durante un intento de robo en Avellaneda.
El hecho se inició el domingo en la intersección de avenida Mitre y Rucci, cuando personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) que realizaba tareas de patrullaje detectó a dos motochorros interceptando a un motociclista para robarle.
Según detallaron fuentes policiales, los delincuentes interceptaron a la víctima, identificada como M.T., de 31 años, quien también circulaba en moto, para robarle el rodado. En ese momento, los efectivos dieron la voz de alto, lo que desencadenó en un feroz tiroteo.
A su vez, de acuerdo al parte oficial, los delincuentes se movilizaban en una moto marca Honda XR300, la tenía pedido de secuestro activo por un hurto ocurrido el pasado 6 de marzo, solicitado por la Policía de la Ciudad.
Como resultado del tiroteo, uno de los delincuentes resultó herido y fue reducido en el lugar. Fue identificado como Federico Arrazola, de 22 años, quien fue aprehendido y presentaba heridas de bala en la mandíbula, el hombro, el abdomen, el brazo derecho y el muslo izquierdo. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Fiorito, donde quedó internado bajo custodia policial.
El segundo delincuente logró darse a la fuga y se escondió dentro de un contenedor ubicado en la zona de Levalle y Montes de Oca. Minutos después, cuando dos policías del Comando Unificado Urbano arribaron al lugar, se produjo un nuevo enfrentamiento armado.
Según indicaron las fuentes, el ladrón abrió fuego contra los efectivos, quienes repelieron la agresión. Al menos cuatro disparos impactaron contra el móvil policial. Durante el tiroteo, el individuo resultó gravemente herido y falleció en el lugar. Más tarde, fue identificado como Maximiliano Poma, de 29 años, quien registraba un pedido de captura vigente desde enero de 2022 por una causa de homicidio, a requerimiento de un juzgado de garantías de Lomas de Zamora.
En la escena se secuestró una pistola calibre 9 milímetros marca Taurus, equipada con mira láser y con la numeración de serie suprimida, que habría sido utilizada por el sospechoso abatido.
En tanto, se informó que tanto el personal policial como los efectivos de Prefectura resultaron ilesos durante los enfrentamientos.
La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de Avellaneda, con la intervención del ayudante fiscal de turno, quien dispuso las diligencias de rigor. El caso fue caratulado como “robo agravado en grado de tentativa en concurso real con encubrimiento y atentado y resistencia a la autoridad agravado”.
Por el momento, no se adoptaron medidas contra los efectivos que participaron del enfrentamiento armado.
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