La historia de los policías que encontraron a la Niña E. en Cosquín: "Fue el destino"

“Ella salió de la maleza de repente al camino cuando escuchó el ruido de las motos. Se quedó quietita, paralizada, pero no lloró”, contó Brizuela. El comisario se acercó para confirmar que se tratara de la nena desaparecida y dio aviso a sus superiores. Tal como ser pudo observar en imágenes del operativo difundidas tras el hallazgo, fueron ellos quienes le brindaron primeros auxilios: le dieron agua y un turrón que tenían en ese momento.

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Según describió, la menor “tenía la misma ropa que había indicado la madre. Estaba asustada y con sangre en la cara, al parecer producto de un raspón con una espina. No era un golpe. Se la veía bien, sana”.

“Cuando llegó la mamá fue uno de los momentos más felices”, señaló Brizuela en diálogo con TN.

Para el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, "fue el destino". Tras el hallazgo, destacó que los efectivos “tomaron una decisión que define lo que somos, quedarse, seguir, no abandonar”. Según reveló en declaraciones radiales, por orden del gobernador Martín Llaryora, los dos efectivos tendrán "un ascenso extraordinario por mérito”.

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Además, el ministro expresó su orgullo “por conducir una fuerza con esta calidad humana y profesional”, agradeció a todos aquellos que formaron parte del operativo y destacó: “Cuando todos trabajamos unidos, cuando hay vocación de servicio real, los resultados llegan. Hoy E. está a salvo y Córdoba demostró, una vez más, que no abandona a los suyos”.

Desde la Policía de Córdoba expresaron: “La intervención inmediata y el trabajo coordinado de todo el operativo fueron claves para este desenlace que hoy nos llena de alivio y orgullo. Una vez más, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento por la vocación de servicio, la entrega y la dedicación de nuestros efectivos en un momento tan sensible”.

Además de los efectivos policiales provinciales, del operativo de búsqueda de la Niña E. también formaron parte Bomberos Voluntarios, el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Bomberos de Córdoba, DUAR, ETER, ETAC y cada efectivo de la Policía de Córdoba y la Guardia Local de Prevención y a convivencia de Cosquín.