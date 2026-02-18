Operaron por novena vez a Bastian Jerez y la Justicia citó a declarar a su madre

Cómo fue el accidente de Bastian Jerez en Pinamar

Eran poco más de las 20 del 13 de enero cuando se produjo el choque entre una camioneta Volkswagen Amarok y un UTV en el que viajaba el nene con su padre y una mujer al volante.

Hasta la fecha están imputados por el delito de lesiones culposas agravadas tanto Manuel Molinari, conductor de la Amarok, como Noamí Quirós, que manejaba el UTV; y también Maximiliano Jerez, padre del nene.

Tras el choque en los médanos de Pinamar Bastian Jerez fue trasladado de urgencia al sanatorio Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata y desde ahí, casi un mes más tarde, fue derivado al Hospital Italiano de San Justo para continuar su recuperación más cerca de su núcleo familiar.