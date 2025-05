La reacción de Dalma Maradona a la declaración de Agustina Cosachov: no le creyó

Cosachov se limitó a justificar su rol durante la internación domiciliaria en la que murió Maradona. Se quebró en medio de su declaración y aseguró que “hizo lo que pudo”. Pero para Dalma, sus palabras no fueron sinceras: “No le creí nada”, sentenció.

Ubicada en los primeros asientos del salón, desde el ala izquierda, Dalma siguió cada movimiento de la imputada. “La noté demasiado nerviosa, se llevaba puesto el micrófono, no sabía qué decir, se quedaba callada”, comentó. Según explicó, fue con la intención de contarle todo a su hermana Gianinna, que no puede asistir al juicio hasta tanto no declare.

“No puedo con la idea de no mirarles la cara cuando dicen otra cosa”, explicó Dalma sobre su presencia en la sala. Y sumó: “Siempre es durísimo porque tienen otra versión de los hechos. Pero bueno, queda todo grabado y después se verá si lo que dicen coincide con lo que realmente pasó”.

Durante la audiencia, el juez Maximiliano Savarino le preguntó a Cosachov por qué, a su entender, murió Maradona. La psiquiatra, sin respuestas firmes, dijo: “No lo sé y me apena. No sé qué contestar”. Más allá del foco en la psiquiatra, Dalma deslizó que su intención también fue defender al neurocirujano Leopoldo Luque, otro de los principales acusados. “No hay manera de despegar a Luque”, remató la hija del ídolo.