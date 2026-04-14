La reacción de un hombre tras conocer el resultado del test de alcoholemia: "¡Es una banda, viejo!"

El resultado final arrojó que el conductor circulaba con 2,44 gramos de alcohol por litro de sangre, uno de los registros más elevados en la provincia cuyana en lo que va del año.

Las autoridades mendocinas informaron que tras la confirmación del nivel de alcoholemia positiva procedieron a retenerle tanto la licencia de conducir como el vehículo, en cumplimiento de la normativa vigente en la provincia.

En Mendoza, la legislación local establece que manejar con una concentración superior a 1,00 g/L constituye una contravención, con multas que pueden alcanzar a los $5.500.000.