La reacción de un hombre tras conocer el resultado del test de alcoholemia: "¡Es una banda, viejo!"
El conductor admitió que había tomado fernet y sorprendió a todos al dar cinco veces más de lo permitido. Ocurrió en Mendoza.
Un conductor de 33 años fue detenido en un control vehicular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el resultado del test de alcoholemia sorprendió hasta a su acompañante: “¡Es una banda, viejo!”, exclamó. Todo quedó registrado en un video.
El insólito hecho ocurrió en el departamento de San Martín, provincia de Mendoza, cuando personal de la ANSV detuvo a un vehículo durante un operativo de control. En el automóvil viajaban el conductor junto a un acompañante.
En las imágenes difundidas por las autoridades se puede observar al hombre de espaldas y vestido de oscuro mientras sopla la pipeta y sigue las instrucciones de los agentes. Si bien no se difundió su identidad ni el auto que conducía, sí se reveló la impactante cifra que arrojó el test de alcoholemia.
Durante el procedimiento, y a la espera del número final, la agente de tránsito le informó que el límite permitido en la provincia era de 0,50 gramos de alcohol en sangre. Al ser consultado sobre qué había consumido antes de ponerse al volante, el conductor no dudó en responder: “Fernet”.
Apenas unos segundos después se oyó el pitido del aparato y cuando se conoció el resultado todos se sorprendieron, incluyendo el acompañante del infractor, quien expresó: “¡Es una banda, viejo! Yo te dije que te iba a dar más de 1 gramo”.
El resultado final arrojó que el conductor circulaba con 2,44 gramos de alcohol por litro de sangre, uno de los registros más elevados en la provincia cuyana en lo que va del año.
Las autoridades mendocinas informaron que tras la confirmación del nivel de alcoholemia positiva procedieron a retenerle tanto la licencia de conducir como el vehículo, en cumplimiento de la normativa vigente en la provincia.
En Mendoza, la legislación local establece que manejar con una concentración superior a 1,00 g/L constituye una contravención, con multas que pueden alcanzar a los $5.500.000.
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