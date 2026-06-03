Entró a una comisaría de Luján, disparó y mató a un policía: tenía pedido de captura
El agresor también hirió a otro oficial, pero fue abatido en medio del tiroteo. Era buscado por una causa de amenazas.
Un hombre que tenía pedido de captura vigente entró a una comisaría de la localidad de Open Door, partido de Luján, extrajo un arma y asesinó a uno de los policías que estaba de guardia. Otro de los oficiales resultó gravemente herido, mientras que el agresor fue abatido en medio del tiroteo.
Cómo fue el tiroteo dentro de la comisaría de Luján
El violento episodio ocurrió el martes cerca de las 17.30 en la Comisaría Luján Tercera, ubicada en la intersección de la calle Santa Fe y Carlos Disarli, al norte de la provincia de Buenos Aires.
Según fuentes policiales, todo se desencadenó cuando Alex Ezequiel Romero, quien era buscado por la Justicia tras una orden de captura emitida por el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial Mercedes en una causa por "amenazas", se presentó en la dependencia policial. Una vez una vez dentro, luego de ser notificado sobre la medida judicial, el sujeto extrajo un arma de fuego y comenzó a disparar contra los efectivos que estaban de guardia.
A raíz de la agresión, el sargento Neri Malcon Churquina, de 33 años, recibió un disparo en el cráneo y en el abdomen, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal Nuestra Señora de Luján, donde ingresó en estado crítico. Minutos después de las 20 fuentes policiales confirmaron su fallecimiento.
En tanto, el oficial subayudante Agustín Guillermo Larravide, también de 33 años, sufrió una herida en su mano derecha mientras intentaba repeler el ataque con su arma reglamentaria.
Durante el tiroteo, Romero fue abatido en el lugar del hecho. Según las pesquisas, en su poder tenía el arma reglamentaria de Churquina, la cual probablemente le había extraído luego de asesinarlo.
Quién era el policía asesinado en Luján
La víctima fatal fue identificada como Neri Malcon Churquina, un oficial de la Policía Bonaerense de 33 años que era oriundo del barrio Pueblo Nuevo, en la localidad de J. M. Jáuregui.
Churquina estaba casado, era padre de un niño de cinco años y vivía junto a su familia en la localidad de Olivera.
En 2022 había resultado herido de bala durante un procedimiento policial que terminó con la muerte de un compañero. Tras recuperarse, continuó desempeñándose en la Policía Bonaerense hasta este martes, cuando fue asesinado por el agresor dentro de la comisaría.
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