Entró a una comisaría de Luján, disparó y mató a un policía: tenía pedido de captura

En tanto, el oficial subayudante Agustín Guillermo Larravide, también de 33 años, sufrió una herida en su mano derecha mientras intentaba repeler el ataque con su arma reglamentaria.

Durante el tiroteo, Romero fue abatido en el lugar del hecho. Según las pesquisas, en su poder tenía el arma reglamentaria de Churquina, la cual probablemente le había extraído luego de asesinarlo.

Quién era el policía asesinado en Luján

La víctima fatal fue identificada como Neri Malcon Churquina, un oficial de la Policía Bonaerense de 33 años que era oriundo del barrio Pueblo Nuevo, en la localidad de J. M. Jáuregui.

Churquina estaba casado, era padre de un niño de cinco años y vivía junto a su familia en la localidad de Olivera.

En 2022 había resultado herido de bala durante un procedimiento policial que terminó con la muerte de un compañero. Tras recuperarse, continuó desempeñándose en la Policía Bonaerense hasta este martes, cuando fue asesinado por el agresor dentro de la comisaría.