Mapa en vivo de las lluvias de hoy en Buenos Aires: madrugada y noche de domingo con tormentas en el AMBA

Cuándo vuelve el sol a Buenos Aires

De acuerdo al informe oficial, a partir de la tarde del lunes las condiciones del tiempo mejorarán notablemente: se espera cielo despejado y sol pleno en la Ciudad y el Conurbano.

Además, las temperaturas se mantendrán templadas a lo largo de la semana, con máximas agradables que acompañarán el arranque de la segunda quincena de septiembre.

Mapa en vivo de las lluvias de hoy