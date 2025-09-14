Mapa en vivo de las lluvias de hoy en Buenos Aires: madrugada y noche de domingo con tormentas en el AMBA
El fin de semana tendrá lluvias los dos días en el AMBA, según confirmó el Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que las lluvias continuarán presentes en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, luego de los chaparrones dispersos y las precipitaciones leves que se registraron durante la noche de este sábado 13 de septiembre de 2025.
Pero las precipitaciones no se irán así nomás: especialistas del clima adelantaron que el mal tiempo seguirá marcando la agenda del AMBA en las próximas jornadas, con nuevas chances de tormentas en la Capital Federal y alrededores.
Cómo sigue el clima en el AMBA: lluvias
Según el pronóstico del SMN, el inicio de este domingo 14 de septiembre se presentará con chaparrones durante la madrugada que podrían extenderse a la mañana. Aunque se espera cierta mejora durante la tarde, el mal tiempo volvería en horas de la noche con nuevas lluvias aisladas.
El sitio especializado Meteored también advierte que las probabilidades de precipitaciones se mantendrán en la madrugada y mañana del lunes 15 de septiembre, antes de que finalmente llegue la mejora.
Cuándo vuelve el sol a Buenos Aires
De acuerdo al informe oficial, a partir de la tarde del lunes las condiciones del tiempo mejorarán notablemente: se espera cielo despejado y sol pleno en la Ciudad y el Conurbano.
Además, las temperaturas se mantendrán templadas a lo largo de la semana, con máximas agradables que acompañarán el arranque de la segunda quincena de septiembre.
Mapa en vivo de las lluvias de hoy
