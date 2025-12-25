La triste Navidad de un piloto de autos: "Hace seis meses que mi ex no me deja ver a mi hijo"
El piloto platense Carlos Ouviña denunció que hace seis meses no puede ver a su hijo menor y pidió ayuda para visibilizar su situación
El piloto de automovilismo y preparador de autos de carrera de La Plata, Carlos Ouviña, hizo pública su angustia en estas fiestas y aseguró que desde hace seis meses no puede ver a su hijo menor, Felipe.
En un audio difundido por el periodista Juan Etchegoyen, el hombre relató el difícil momento personal que atraviesa y apuntó contra su ex pareja, Florencia Fernández, a quien acusó de impedir el vínculo con el niño.
“Hace tres años y medio me empecé a plantear el tema de la separación de mi ex y lo fuimos tratando de simplificar y que sea un hecho normal, sin daño colateral. Tenemos cuatro hijos en común, pero por una cosa o por la otra no nos pudimos poner de acuerdo”, explicó Ouviña al iniciar su testimonio.
Según su relato, durante el proceso de separación comenzaron a surgir episodios de violencia que lo preocuparon. “Ella se tornaba muy violenta y tenía episodios de violencia para con los nenes, que yo no estaba al tanto, y para conmigo también. Hubo episodios muy difíciles y ella ya viene de una familia violenta”, expresó.
Ouviña afirmó que el juzgado de La Plata le otorgó la custodia de tres de sus hijos —un niño de 10 años y dos niñas de 11 y 13— pero sostuvo que la situación es diferente en el caso del más pequeño. “Con el nene más chiquito no pasa eso y vive con ella. Ella fue a mentir al juzgado y la cuestión es que hace seis meses que no veo a mi hijo menor”, señaló.
El piloto describió especialmente el dolor que atraviesa en estas fechas de fin de año. “Hoy, en Navidad, es muy triste saber que hay un nene de cuatro años, con toda su inocencia, privado de jugar, estar y participar con sus hermanos de cualquier evento y estando lejos de su papá. Yo tengo un dolor muy profundo y hace seis meses que no lo veo”, dijo.
En su relato, también sostuvo que el niño permanece aislado del resto de la familia. “La madre se empeñó en que no podamos tomar contacto con él; de hecho lo tiene preso en la casa, que es mía por herencia. No nos dejó volver a nosotros y estamos de casa en casa”, afirmó.
Finalmente, Ouviña pidió que su historia se difunda para que su reclamo llegue a la Justicia y a la sociedad. “Estamos tratando de hacer llegar esta triste historia a todas las personas que puedan escuchar y darnos una mano para que se haga visible. No puede ser que una madre decida separar a sus hermanos”, concluyó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario