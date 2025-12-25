La triste Navidad de un piloto de autos: "Hace seis meses que mi ex no me deja ver a mi hijo"

El piloto describió especialmente el dolor que atraviesa en estas fechas de fin de año. “Hoy, en Navidad, es muy triste saber que hay un nene de cuatro años, con toda su inocencia, privado de jugar, estar y participar con sus hermanos de cualquier evento y estando lejos de su papá. Yo tengo un dolor muy profundo y hace seis meses que no lo veo”, dijo.

En su relato, también sostuvo que el niño permanece aislado del resto de la familia. “La madre se empeñó en que no podamos tomar contacto con él; de hecho lo tiene preso en la casa, que es mía por herencia. No nos dejó volver a nosotros y estamos de casa en casa”, afirmó.

Finalmente, Ouviña pidió que su historia se difunda para que su reclamo llegue a la Justicia y a la sociedad. “Estamos tratando de hacer llegar esta triste historia a todas las personas que puedan escuchar y darnos una mano para que se haga visible. No puede ser que una madre decida separar a sus hermanos”, concluyó.