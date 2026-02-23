Revelaron un romance oculto entre Nicolás Repetto y Raquel Mancini en los años '90
El periodista Juan Etchegoyen contó detalles de una relación que habría ocurrido en 1992 y que, según su versión, se mantuvo bajo absoluto hermetismo.
Un supuesto vínculo sentimental que habría permanecido en secreto durante más de tres décadas salió a la luz en las últimas horas. Según reveló el periodista Juan Etchegoyen en su programa digital, Nicolás Repetto y Raquel Mancini habrían protagonizado un romance clandestino en 1992.
“Quiero abrir el programa de hoy con un enigmático que va a dar que hablar. Un romance retro que sucedió todo a escondidas”, introdujo Etchegoyen en el ciclo que conduce a través de las redes sociales. Luego agregó: “Él es un conductor muy prestigioso y ella una actriz y ex vedette argentina. Me enteré de este romance hace pocos días y estuve investigando todo para contártelo”.
El periodista afirmó que la relación se desarrolló en Uruguay y que hubo encuentros reservados en Punta del Este. “Se vieron en Punta del Este un fin de semana y ella ingresó a la quinta de él a escondidas en el baúl de un auto”, sostuvo, aportando un detalle que sorprendió a la audiencia.
Más adelante confirmó los nombres: “El romance que tuvo lugar en el año 1992 es el romance retro de Nicolás Repetto y Raquel Mancini. No me digan que no fue un romance bomba ultra secreto que estaba bajo siete llaves”. Según su versión, el vínculo se extendió durante algunos meses, en un período en el que Repetto atravesaba un momento profesional destacado, incluso con la obtención del Martín Fierro de Oro ese mismo año.
“Se vieron unos días a escondidas en diciembre de 1992. Fue en un momento donde Nico estaba en un gran momento laboral”, precisó Etchegoyen. Finalmente, indicó que la relación no prosperó y que ambos decidieron dejar de frecuentarse. “Después de unos meses de verse decidieron no seguir frecuentándose y la historia de amor se terminó. Todo sucedió en Uruguay”, concluyó.
Hasta el momento, ninguno de los protagonistas mencionados realizó declaraciones públicas al respecto. La revelación, sin embargo, reavivó el interés por las historias del espectáculo argentino de los años 90 y sumó un nuevo capítulo a la memoria mediática de aquella década.
