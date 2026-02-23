Ulises Bueno oficializó con su community manager: estalló la interna en su productora
El cantante cordobés confirmó su noviazgo con Keila Rodríguez y, según reveló Juan Etchegoyen, la noticia generó tensiones dentro de la empresa Almenara.
El mundo del cuarteto volvió a quedar en el centro de la escena tras la confirmación del romance entre Ulises Bueno y su community manager, Keila Rodríguez. La relación, que había sido anticipada semanas atrás, finalmente fue blanqueada por el propio artista y desató un verdadero revuelo en su entorno laboral.
La información fue ampliada por el periodista Juan Etchegoyen en su ciclo digital, donde aseguró que la confirmación pública del vínculo provocó un “quilombo y polémica en su productora”. Según detalló, el impacto se sintió especialmente en Córdoba, donde opera la empresa Almenara, encargada de manejar la carrera del músico.
“Quiero contarles que se confirmó una nueva primicia que di en este programa que tiene que ver con un romance de un cantante que es Ulises Bueno. El intérprete blanqueó a Keila, su community manager”, comenzó diciendo el conductor. Pero lo más fuerte vino después: “Hay fuertes repercusiones en la productora del cantante en Córdoba con este blanqueo de romance”.
De acuerdo al relato del periodista, la historia sentimental no habría comenzado de manera tranquila. “Provocó lío esto porque esta relación según me cuentan empezó con algunos quilombos”, afirmó. Y agregó un dato que alimentó la polémica: “Lo que me cuentan fuentes de la productora Almenara es que Ulises estaba teniendo algo con otra community manager de su empresa y cuando empezó lo de Keila optó por echarla”.
Etchegoyen sostuvo incluso que mantuvo contacto con la joven desvinculada. “Tengo nombre de esta chica e incluso hablé con ella el pasado fin de semana y me confirmó que no trabaja más en la productora. Ulises la despidió cuando empezó su romance con Keila”, aseguró.
La oficialización del vínculo se realizó desde la cuenta personal del cantante y no desde los canales profesionales, un detalle que, según trascendió, también generó comentarios internos. “Esto provocó un lío bárbaro en la productora de Ulises. El blanqueo que ves generó polémica me dicen en un momento donde las cosas están difíciles en la empresa”, concluyó el periodista.
Mientras tanto, la pareja se muestra sin ocultamientos y el artista continúa con su agenda de presentaciones. Sin embargo, la confirmación sentimental dejó al descubierto tensiones que, según trascendidos, ya venían gestándose en el entorno laboral del músico.
