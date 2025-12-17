La UBA advirtió que en 2026 recibirá un 30% menos de presupuesto para los hospitales universitarios

Sin la ley para subsanar las deficiencias presupuestarias de las universidades nacionales, desde la UBA esperan un "brutal recorte" que verá aún más vulnerados los salarios del personal docente, no docente y científico, que perdieron el 45% de su poder de adquisitivo desde diciembre de 2023.

Ya en 2025 la casa de estudios había tenido que alterar su funcionamiento por falta de fondos para mantener sus instalaciones, por ejemplo, en el caso de los ascensores o la iluminación en todos los pasillos.

La derogación de la Ley de Financiamiento Universitario "agravaría aún más" el estado de las universidades públicas nacionales, lo que provocó el pedido tanto a la Cámara de Diputados como al Senado para que rechacen ese punto del Presupuesto 2026.