Informe de la UBA revela cuáles son las 10 mejores ciudades argentinas para vivir
El ranking 2025 elaborado por la UBA reveló cómo evolucionan las principales ciudades del país.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires volvió a quedarse con el primer puesto del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC), el ranking que prepara la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y que muestra cómo se están moviendo los principales centros urbanos del país.
Según el informe de UBA, CABA se mantuvo al frente gracias a mejoras en sostenibilidad, tecnología y desarrollo institucional.
Detrás se ubicaron Mendoza, Córdoba, San Miguel de Tucumán y Rosario, todas con puntuaciones que reflejan un crecimiento parejo y mejores resultados que en la medición previa.
Así quedó el ranking 2025
Estos fueron los puntajes finales del estudio:
- Buenos Aires: 3,65
- Mendoza: 3,34
- Córdoba: 3,25
- San Miguel de Tucumán: 3,17
- Rosario: 3,16
- San Juan: 2,98
- Santa Fe: 2,98
- Salta: 2,85
- Mar del Plata: 2,74
- Resistencia: 2,54
De las diez ciudades analizadas, ocho son capitales provinciales. Solo Rosario y Mar del Plata escapan a esa regla.
Qué mide exactamente el IGEC
El índice evalúa cinco áreas clave que permiten ver cómo se gestiona y cómo evoluciona cada ciudad:
- Política e instituciones
- Desarrollo económico
- Sociedad
- Medio ambiente
- Tecnología e infraestructura
En total, se analizan 31 variables y 159 indicadores, lo que permite una radiografía completa de cada distrito. Desde el Centro de Ciudades Inteligentes de la UBA explicaron que el estudio combina datos duros con aspectos cualitativos, algo que ayuda a ver con claridad dónde está fuerte cada ciudad y dónde necesita mejorar.
Las subas, las bajas y las sorpresas:
- San Miguel de Tucumán fue una de las grandes destacadas: creció gracias a mejoras institucionales y a un plan estratégico que reforzó políticas ambientales y tecnológicas.
- Salta también mostró un avance importante.
- Mar del Plata y Resistencia sumaron mejoras moderadas.
- San Juan y Santa Fe tuvieron pequeñas caídas, pero sin cambios fuertes en el orden general.
Para qué sirve este ranking
Omar Quiroga, responsable del Centro de Ciudades Inteligentes, explicó que “el objetivo de este trabajo es el de establecer, tanto cuantitativa como cualitativamente, un diagnóstico de cada una de las ciudades estudiadas, para entender sus fortalezas y debilidades de manera de obtener un diagnóstico que permita elaborar en un futuro, estrategias de políticas públicas innovadoras o repensar las que están en ejecución, para así facilitar el desarrollo armónico y sostenible”.
“El objetivo sigue siendo el de desarrollar un indicador potente que permita establecer un punto de partida para medir la sostenibilidad urbana y afrontar agendas Smart Cities en los diez conglomerados urbanos analizados”, enfatizó Quiroga.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario