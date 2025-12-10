Informe de la UBA revela cuáles son las 10 mejores ciudades argentinas para vivir

Qué mide exactamente el IGEC

El índice evalúa cinco áreas clave que permiten ver cómo se gestiona y cómo evoluciona cada ciudad:

Política e instituciones

Desarrollo económico

Sociedad

Medio ambiente

Tecnología e infraestructura

En total, se analizan 31 variables y 159 indicadores, lo que permite una radiografía completa de cada distrito. Desde el Centro de Ciudades Inteligentes de la UBA explicaron que el estudio combina datos duros con aspectos cualitativos, algo que ayuda a ver con claridad dónde está fuerte cada ciudad y dónde necesita mejorar.

Las subas, las bajas y las sorpresas:

San Miguel de Tucumán fue una de las grandes destacadas: creció gracias a mejoras institucionales y a un plan estratégico que reforzó políticas ambientales y tecnológicas.

fue una de las grandes destacadas: creció gracias a mejoras institucionales y a un plan estratégico que reforzó políticas ambientales y tecnológicas. Salta también mostró un avance importante.

también mostró un avance importante. Mar del Plata y Resistencia sumaron mejoras moderadas.

y sumaron mejoras moderadas. San Juan y Santa Fe tuvieron pequeñas caídas, pero sin cambios fuertes en el orden general.

Para qué sirve este ranking

Omar Quiroga, responsable del Centro de Ciudades Inteligentes, explicó que “el objetivo de este trabajo es el de establecer, tanto cuantitativa como cualitativamente, un diagnóstico de cada una de las ciudades estudiadas, para entender sus fortalezas y debilidades de manera de obtener un diagnóstico que permita elaborar en un futuro, estrategias de políticas públicas innovadoras o repensar las que están en ejecución, para así facilitar el desarrollo armónico y sostenible”.

“El objetivo sigue siendo el de desarrollar un indicador potente que permita establecer un punto de partida para medir la sostenibilidad urbana y afrontar agendas Smart Cities en los diez conglomerados urbanos analizados”, enfatizó Quiroga.