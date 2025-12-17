Preocupante alerta meteorológica para Mar del Plata y el resto de la Costa Atlántica: el informe del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por la llegada de fuertes tormentas en ese sector de la provincia de Buenos Aires. Los detalles.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa días de mucho calor, tras haber tenido una tregua climática donde la temperatura no superaba los 27 grados. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anticipó que las altas temperaturas volverán a descender luego de las lluvias pronosticadas para el sábado.
Del mismo modo, el organismo advirtió por una alerta amarilla para una preponderante parte de la provincia de Buenos Aires, que abarca a Mar del Plata y a toda la Costa Atlántica. Enterate acá todos los detalles del clima que se espera en esa región para este jueves 18 de diciembre.
Alerta amarilla por fuertes tormentas para Mar del Plata y toda la Costa Atlántica
La advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Las zonas afectadas serán, entre otras, San Clemente del Tuyú, Mar del Tuyú, Villa Gesell, Pinamar, Mar del Plata, Miramar, Necochea, Tandil, Coronel Vidal, Balcarce, General Juan Madariaga y Azul.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
