Salarios bajos: siete de cada diez trabajadores formales e informales no llegan a ganar $1 millón

El fenómeno del “trabajador pobre”

En concreto y según el informe del Instituto Gino Germani de la UBA, el 72% del conjunto de los trabajadores (incluyendo formales e informales) recibe un sueldo inferior a $1 millón por mes.

trabajo telam.jpg

En el sector formal, el 58% de los asalariados no supera el umbral del millón, con lo cual 1 de cada 5 trabajadores (19,3%) con jornada completa de 40 horas semanales es pobre.

En el segmento informal el problema se agudiza: el 89% de los trabajadores de ese sector y el 88% de los cuentapropistas de baja calificación tampoco también tienen ingresos inferiores a $1 millón.

La "pobreza residencial"

La causa de la crisis se debe al encarecimiento continuo de alimentos y servicios, agravado por la reducción de subsidios, lo que anula la capacidad de ahorro de los trabajadores y sus familias.

El gasto en servicios (gas, luz, agua) representaba el 4% de un salario mediano a fines de 2023, pero en 2025 pasó a ser el 11% del mismo salario, lo que condena a amplios sectores de la población a la "pobreza residencial".

En ese marco, la insuficiencia de los ingresos para cubrir gastos habituales crecientes se refleja en el aumento del pluriempleo, que alcanza al 12% de los ocupados, demostrando que incluso los asalariados formales deben recurrir a ocupaciones adicionales para evitar la pobreza.