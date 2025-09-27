El empleo informal alcanzó el 43,2% y marcó un récord en el último año

Las diferencias regionales son igualmente notorias. Mientras el Gran Buenos Aires, la región Pampeana y la Patagonia exhiben índices por debajo del promedio, en el Noroeste, Cuyo y Nordeste el fenómeno supera el 48%. En ciudades como Ushuaia o Río Grande, la tasa ronda apenas el 18%, en contraste con valores que duplican esa cifra en aglomerados del norte.

image

En cuanto a ramas de actividad, el sector público muestra la menor incidencia de informalidad (9%), seguido por servicios financieros (20,9%). Sin embargo, en la construcción y el servicio doméstico, el índice asciende al 75,4%, afectando especialmente a personas con bajo nivel educativo.

El vínculo entre informalidad y pobreza laboral también es alarmante. Según el informe, el 42% de los trabajadores informales vive en hogares pobres, y cuatro de cada diez perciben ingresos por debajo del costo de la canasta básica. Esto significa que tener empleo no garantiza escapar de la pobreza.

El diagnóstico del EDIL plantea un panorama preocupante: pese a las fluctuaciones coyunturales, la informalidad permanece en niveles críticos desde hace casi dos décadas, mostrando que se trata de un problema estructural cuya resolución demandará políticas integrales y sostenidas en el tiempo.