La familia del acusado por el femicidio de Malena en Ezeiza denunció amenazas: "No somos asesinos"

“Estamos corriendo peligro, mi nena tiene derecho a seguir estudiando, y a crecer sin estos hostigamientos y amenazas. No somos asesinos. Hoy se me terminó el yogurt del desayuno de mi hija y no pude ir a comprarle porque corro riesgo de salir a la calle, ni tengo dinero para ir en remis a todos lados”, contó en una carta enviada a Clarín.

Además, indicó que tuvo que solicitar atención psicológica para su hija y señaló que está viviendo “un hostigamiento injusto que le puede causar daños muy grandes”. “No merecemos vivir así, no hicimos nada malo. No tenemos antecedentes penales, ni somos una familia asesina”, dijo la mujer.

El femicidio de Malena Maidana en Ezeiza

Malena Maidana

Malena Maidana, de 26 años, fue asesinada el domingo 22 de febrero mientras caminaba por el barrio La Unión, en el partido de Ezeiza, como hacía habitualmente.

Todo ocurrió a muy pocas cuadras de su casa y quedó grabado. La víctima recibió 10 puñaladas.

Como principal y único acusado fue detenido Nahuel Lau de Hoz, de 22 años, quien fue identificado gracias a las cámaras de seguridad.

Durante el operativo de detención, la Policía secuestró la ropa que habría utilizado el día del ataque, un par de zapatillas con manchas de sangre y varios cuchillos, uno de los cuales sería el arma homicida.