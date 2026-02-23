Femicidio en Ezeiza: la atacó por la espalda y una cámara captó los gritos de la víctima
Malena Maidana, de 26 años, fue asesinada de al menos diez puñaladas en el barrio La Unión. El sospechoso, de 22, fue detenido tras un allanamiento.
La noche del domingo terminó en tragedia en Ezeiza. Malena Maidana, de 26 años, fue asesinada a puñaladas en plena vía pública, en un ataque brutal que quedó parcialmente registrado por cámaras de seguridad de la zona. El hecho ocurrió cerca de las 22:30 sobre la calle Manuel Andrada al 100, entre Doctor Boessen y Ludueña, en el barrio La Unión, a pocos metros del Lomas Athletic Golf Club. Un llamado al 911 alertó a la Policía. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a la joven tendida boca abajo en medio de un charco de sangre. “Estaba boca abajo, sin vida en un charco de sangre. Tenía varias puñaladas en la espalda, en el cuello y en la nuca. Todas fueron por detrás”, señaló una fuente vinculada a la investigación. Según los primeros peritajes, recibió al menos diez heridas de arma blanca.
Las cámaras de seguridad fueron claves para identificar al agresor. En una de las grabaciones se observa al sospechoso caminando con aparente tranquilidad por la cuadra. Segundos más tarde, en la misma dirección, aparece Malena. La secuencia posterior no muestra el momento exacto del ataque, pero los investigadores creen que el hombre la habría esperado para emboscarla.
Otra cámara registró un elemento estremecedor: no se ve la agresión, pero sí se escuchan los desgarradores gritos de la víctima mientras era atacada. Ese audio se convirtió en una pieza central de la causa.
El acusado fue identificado como Nahuel de LH, de 22 años. Fue detenido este lunes por la mañana durante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Alberti al 100, en el mismo barrio donde ocurrió el crimen. En el procedimiento se secuestraron cuchillos y la ropa que habría utilizado esa noche. Las zapatillas presentaban manchas de sangre, aunque tanto el calzado como las prendas habían sido lavados.
Las autoridades descartaron el móvil de robo y orientan la pesquisa hacia motivos personales o posibles trastornos del agresor. Andrés, padre de la víctima, contó que Malena tenía un hijo de tres años que ese fin de semana se encontraba con su padre. También denunció la desaparición del celular de la joven, un iPhone 16, que luego fue hallado en poder de una enfermera de 54 años que había acudido a asistirla. La mujer quedó aprehendida por hurto.
La investigación comenzó en la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza y luego pasó a la UFI N°3, especializada en violencia de género, a cargo de la fiscal María González.
