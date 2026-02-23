Femicidio en Ezeiza: la atacó por la espalda y una cámara captó los gritos de la víctima

La noche del domingo terminó en tragedia en Ezeiza. Malena Maidana, de 26 años, fue asesinada a puñaladas en plena vía pública, en un ataque brutal que quedó parcialmente registrado por cámaras de seguridad de la zona. El hecho ocurrió cerca de las 22:30 sobre la calle Manuel Andrada al 100, entre Doctor Boessen y Ludueña, en el barrio La Unión, a pocos metros del Lomas Athletic Golf Club. Un llamado al 911 alertó a la Policía. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a la joven tendida boca abajo en medio de un charco de sangre. “Estaba boca abajo, sin vida en un charco de sangre. Tenía varias puñaladas en la espalda, en el cuello y en la nuca. Todas fueron por detrás”, señaló una fuente vinculada a la investigación. Según los primeros peritajes, recibió al menos diez heridas de arma blanca.