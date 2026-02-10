Laferrere presentó su nueva camiseta con un histórico actor de Okupas: "Vos sos un pancho"

El club lo eligió para la sesión de fotos de la nueva camiseta a pocos días del debut en el campeonato, en una apuesta que combinó identidad barrial, fútbol y cultura popular, y que generó una fuerte repercusión en redes sociales. Laferrere se prepara para su estreno en el torneo de la Primera B Metropolitana el próximo sábado a las 17, cuando visite a Argentino de Quilmes, ya con su nueva indumentaria oficialmente presentada.