Laferrere presentó su nueva camiseta con un histórico actor de Okupas: "Vos sos un pancho"
El Verde lanzó su nueva indumentaria para la Primera B con Jorge Sesán, Miguel en Okupas, como protagonista y sorprendió a los hinchas.
El Club Social y Cultural Deportivo Laferrere dio a conocer su nueva indumentaria para la temporada y rápidamente se volvió viral entre los hinchas. La presentación contó con una figura muy reconocida de la televisión argentina y apeló a una de las escenas más recordadas de la serie Okupas.
La campaña, que rápidamente se viralizó en las redes sociales con mucha nostalgia, tuvo como protagonista a Jorge Sesán, el reconocido actor que interpretó a Miguel en la icónica ficción de comienzos de los 2000, personaje que quedó inmortalizado por la frase “¿Sabés lo que pasa, muchacho? Vos sos un pancho”, dicha en una de las escenas más recordadas junto a Rodrigo de la Serna.
Jorge Sesán, Okupas y su vínculo con Laferrere
Sesán es un actor destacado del nuevo cine argentino y recientemente formó parte de la serie El Eternauta, donde interpretó a un personaje clave que introduce a Ricardo en el mundo del delito. Su participación en la presentación no fue casual: es un reconocido hincha de Laferrere.
El club lo eligió para la sesión de fotos de la nueva camiseta a pocos días del debut en el campeonato, en una apuesta que combinó identidad barrial, fútbol y cultura popular, y que generó una fuerte repercusión en redes sociales. Laferrere se prepara para su estreno en el torneo de la Primera B Metropolitana el próximo sábado a las 17, cuando visite a Argentino de Quilmes, ya con su nueva indumentaria oficialmente presentada.
Sin lugar a dudas que esta campaña le sentó muy bien a los hinchas del Verde que disfrutan de su nueva camiseta de cara a una nueva temporada con energías renovadas y con la ilusión de seguir mejorando en los intitucional para crecer dentro del fútbol argentino.
La recordada escena de Okupas y la referencia que utilizó Laferrere
