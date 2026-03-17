Lanús: asesinaron a una jubilada durante un tiroteo en la puerta de su casa

Las fuentes consultadas por Infobae señalaron que una vecina declaró ante los agentes del Comando de Patrullas Lanús que llegaron al lugar tras el llamado al 991, haber escuchado una discusión entre la familia del sargento y las personas que se encontraban en la plaza. Según su testimonio, uno de los agresores habría anticipado el ataque con una advertencia: “ahora voy a volver si voy a c… a tiros”, les habría dicho.

La mujer militaba para el partido de La Libertad Avanza en Lanús. Desde las redes, la despidieron con un conmovedor mensaje. “Fue una mujer que se destacó por su calidez, su alegría y su permanente predisposición para colaborar”, escribieron.

jubilada lanus Blanca Alba Fuenzalida murió tras recibir un disparo en la espalda durante un tiroteo



“Doña Blanca fue además la primera mujer en unirse al partido en Santa María, demostrando desde un primer momento una gran iniciativa, compromiso y apoyo para que este espacio crezca”, agregaron.

La Policía Bonaerense trabaja intensamente para identificar y detener a los responsables de la brutal agresión. El caso quedó en manos de la UFI 6 de Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez. En la escena se incautaron dos motocicletas que los agresores abandonaron y peritos recogieron vainas servidas. Las autoridades incautaron las armas tanto del sargento A.