Lanús: balearon a un repartidor de 60 años durante un intento de robo

Los médicos que lo asistieron confirmaron que la herida no comprometió órganos vitales ni puso en riesgo su vida. Durante su recuperación, el propio repartidor comentó a familiares y allegados que su contextura física habría sido determinante para evitar consecuencias fatales, ya que el proyectil quedó alojado sin provocar lesiones más graves.

La investigación quedó a cargo de la Policía Bonaerense y de la Justicia, que analizan las cámaras de seguridad de la zona para identificar el vehículo utilizado por los delincuentes y reconstruir la ruta de escape. Los investigadores buscan determinar la identidad de los atacantes y reunir pruebas que permitan concretar su captura.