Lanús: balearon a un repartidor de 60 años durante un intento de robo
La víctima se encuentra internada tras recibir un disparo en el abdomen. La violenta secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.
Un repartidor de 60 años fue baleado en el abdomen durante un violento intento de robo en la localidad bonaerense de Lanús Oeste. El ataque ocurrió mientras realizaba una entrega de pizzas y quedó registrado por una cámara de seguridad de la cuadra. Hasta el momento, los delincuentes no fueron detenidos.
El brutal episodio de inseguridad se produjo en la intersección de las calles Ucrania y Pedernera. Daniel, como fue identificado el trabajador, había llegado al lugar a bordo de su vehículo particular para entregar un pedido de pizzas. Según se observa en las imágenes de la cámara, descendió del auto y se dirigió hacia la vivienda de los clientes. Mientras esperaba sobre la vereda, fue sorprendido por un delincuente armado.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el asaltante descendió de un auto que frenó repentinamente junto a la víctima. En cuestión de segundos, lo acorraló y, bajo amenazas de muerte, le exigió que entregara sus pertenencias y las llaves del vehículo.
Fuentes del caso indicaron que la tensión y el nerviosismo del momento habrían provocado una demora en la reacción del repartidor. Fue entonces cuando el ladrón abrió fuego y le disparó directamente en el abdomen. Tras efectuar el disparo, escapó junto a un cómplice que lo esperaba dentro del auto.
Vecinos y testigos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Daniel fue trasladado de urgencia al Hospital Evita de Lanús, donde recibió atención médica y permaneció internado bajo observación.
Los médicos que lo asistieron confirmaron que la herida no comprometió órganos vitales ni puso en riesgo su vida. Durante su recuperación, el propio repartidor comentó a familiares y allegados que su contextura física habría sido determinante para evitar consecuencias fatales, ya que el proyectil quedó alojado sin provocar lesiones más graves.
La investigación quedó a cargo de la Policía Bonaerense y de la Justicia, que analizan las cámaras de seguridad de la zona para identificar el vehículo utilizado por los delincuentes y reconstruir la ruta de escape. Los investigadores buscan determinar la identidad de los atacantes y reunir pruebas que permitan concretar su captura.
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