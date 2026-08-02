Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Lanús vs. Instituto por el Torneo Clausura

Para el equipo de Mauricio Pellegrino será apenas su segundo partido en el certamen, ya que su choque de la segunda jornada debió postergarse por su compromiso en la Copa Sudamericana. El Granate arrancó el torneo local con el pie derecho —venciendo 1-0 a San Lorenzo como local—, pero viene de recibir un durísimo golpe internacional: un 4-0 en contra frente a Cienciano en Perú que lo dejó fuera del torneo continental. Este domingo, ante su público, intentará pasar la página y reencontrarse con la victoria.