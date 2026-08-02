Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Lanús vs. Instituto por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Lanús vs. Instituto por el Torneo Clausura.
Este domingo a las 21:30, el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez será el escenario del cruce entre Lanús e Instituto, válido por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. La transmisión televisiva estará a cargo de TNT Sports, mientras que la terna arbitral estará encabezada por Nazareno Arasa.
Para el equipo de Mauricio Pellegrino será apenas su segundo partido en el certamen, ya que su choque de la segunda jornada debió postergarse por su compromiso en la Copa Sudamericana. El Granate arrancó el torneo local con el pie derecho —venciendo 1-0 a San Lorenzo como local—, pero viene de recibir un durísimo golpe internacional: un 4-0 en contra frente a Cienciano en Perú que lo dejó fuera del torneo continental. Este domingo, ante su público, intentará pasar la página y reencontrarse con la victoria.
Por el lado de la Gloria, la premisa es mantener el impulso conseguido la fecha pasada. Tras tropezar en el debut frente a Vélez, el conjunto cordobés reaccionó a tiempo y logró un valioso triunfo sobre Platense que le devolvió la sonrisa y los tres puntos. Ahora, buscará dar el golpe de visitante para consolidar su recuperación.
Formaciones de Lanús vs. Instituto por el Torneo Clausura - Zona A
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
- Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Lanús vs. Instituto
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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