Brutal asalto en Lanús: fueron a visitar a su mamá al geriátrico y les robaron el auto  

En paralelo, el otro delincuente atacó brutalmente a la mujer, la tomó por la espalda y la tiró al asfalto con el objetivo se sacarle las llaves del auto y sus otras pertenencias. Sin embargo, la víctima se resistió y se negó a entregárselas.

La mujer se colgó del auto y fue arrastrada varios metros

Tal como quedó registrado en las imágenes, la situación se volvió cada vez más violenta. En medio del forcejeo, el asaltante logró apoderarse de las llaves, se dirigió rápidamente hacia el vehículo y lo puso en marcha.

Sin embargo, en medio de la desesperación, la mujer intentó impedir que se llevara su auto y se colgó de la puerta del lado del conductor.

El auto comenzó a avanzar y la víctima fue arrastrada durante varios metros hasta que finalmente se soltó.

Mientras tanto, el otro delincuente no consiguió alcanzar al hermano, por lo que tuvo que regresar al Peugeot 208 blanco, en el que finalmente escapó junto con su cómplice.