Brutal asalto en Lanús: fueron a visitar a su mamá al geriátrico y les robaron el auto
Uno de los ladrones golpeó a la mujer para sacarle las llaves y ella se colgó del vehículo en un intento de evitar el asalto.
Dos hermanos fueron víctimas de un violento asalto en la localidad de Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, donde delincuentes armados los abordaron de forma brutal para robarles el auto. Las víctimas iban a visitar a su mamá de 90 años, quien se encuentra alojada en un geriátrico.
El hecho ocurrió el domingo, minutos antes de las 11, en la calle Machado al 3600 y la brutal secuencia quedó registrada en un video grabado por una cámara de seguridad de la cuadra.
Las víctimas acababan de llegar a bordo de un Toyota Yaris gris para visitar a su madre de 90 años, hospedada en la residencia "Los Araucas". La conductora estacionó enfrente de la residencia, descendió del vehículo y se dirigió hacia el baúl para retirar unas bolsas con pertenencias, mientras su hermano caminaba hacia la entrada de la residencia. Fue en ese instante cuando fueron acorralados por los delincuentes
Así fue el brutal robo a dos hermanos en Lanús
De acuerdo con las imágenes del video, en ese momento apareció un Peugeot 208 blanco que circulaba lentamente por la calle Machado. El vehículo avanzó unos metros y, de manera repentina, cambió su trayectoria y se detuvo justo detrás del Toyota Yaris.
Los ladrones actuaron de manera coordinada. Uno se dirigió directamente hacia la mujer, mientras que el segundo salió detrás del hermano. Al advertir la situación, el hombre comenzó a correr para escapar, pero fue perseguido varios metros por el ladrón.
En paralelo, el otro delincuente atacó brutalmente a la mujer, la tomó por la espalda y la tiró al asfalto con el objetivo se sacarle las llaves del auto y sus otras pertenencias. Sin embargo, la víctima se resistió y se negó a entregárselas.
La mujer se colgó del auto y fue arrastrada varios metros
Tal como quedó registrado en las imágenes, la situación se volvió cada vez más violenta. En medio del forcejeo, el asaltante logró apoderarse de las llaves, se dirigió rápidamente hacia el vehículo y lo puso en marcha.
Sin embargo, en medio de la desesperación, la mujer intentó impedir que se llevara su auto y se colgó de la puerta del lado del conductor.
El auto comenzó a avanzar y la víctima fue arrastrada durante varios metros hasta que finalmente se soltó.
Mientras tanto, el otro delincuente no consiguió alcanzar al hermano, por lo que tuvo que regresar al Peugeot 208 blanco, en el que finalmente escapó junto con su cómplice.
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